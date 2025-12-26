'윤남기♥' 이다은, 걱정 쏟아낸 16개월 子 건강 상태..."감기로 열이 오르락 내리락"

기사입력 2025-12-26 23:01


'윤남기♥' 이다은, 걱정 쏟아낸 16개월 子 건강 상태..."감기로 열…

'윤남기♥' 이다은, 걱정 쏟아낸 16개월 子 건강 상태..."감기로 열…

[스포츠조선 정안지 기자] '돌싱글즈2' 이다은이 아픈 아들에 걱정을 쏟아냈다. 이다은은 26일 "남주가 계속 컨디션이 좋지 않아 하루가 어떻게 흘러갔는지 모르겠는 하루"라면서 정신 없었던 하루 일상을 전했다. 이어 이다은은 "정말 모든 연말 일정이 다 취소됐지만 남주 빨리 회복 시키는 게 급선무이니"라면서 연말 일정을 다 취소하고 오로지 아들의 회복을 위해 힘썼다. 그러면서 그는 "리은이랑 내일은 또 뭐 하면서 하루를 보내야할까 고민"이라면서 "건강한 연말 보내시길 바란다"고 덧붙였다.


'윤남기♥' 이다은, 걱정 쏟아낸 16개월 子 건강 상태..."감기로 열…
앞서 이다은은 지난 25일 "남주가 3일 전부터 감기로 열이 오르락 내리락하는 바람에 기다리던 크리스마스 여행은 취소하고 어쩌다 보니 집콕 크리스마스를 보냈다"며 남주 군이 감기에 걸렸음을 알렸다. 이어 "리은이가 초등학생 되기 전 마지막 크리스마스라 괜히 더 의미를 두고 있었던 터라 아쉽기도 했고, 열 나는 남주를 보니 또 마음이 쓰이기도 했지만 결국 다 같이 한 공간에 함께 있는 게 진짜 크리스마스가 아닐까 싶다"면서 가족과 함께한 크리스마스에 행복한 미소를 짓고 있는 딸, 아들의 모습을 공개했다. 한편 이다은은 딸 리은 양을 홀로 키우고 있는 상황에서 2022년 MBN '돌싱글즈2'에 출연해 얼굴을 알렸다. 이후 출연자 윤남기와 재혼했으며 지난해 8월 둘째를 득남했다.

anjee85@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

[속보] '캄보디아서 출산' 황하나, 마약혐의로 구속 "증거인멸 우려"

2.

송혜교 "거울 보면 드는 생각? 어릴 땐 '통통, 살빼야지', 요즘은 '피곤해보여'"

3.

'마약 혐의' 황하나, 자진 귀국 이유=출산 "아이 책임지고파"

4.

남보라, 母 안타까운 건강 상태에 오열 "몸에서 사리 나와" ('편스토랑')

5.

현빈♥손예진, 공과사 철저한 부부 "'청룡' 뒤풀이 따로, 다음날에도 각자 일했다"

연예 많이본뉴스
1.

[속보] '캄보디아서 출산' 황하나, 마약혐의로 구속 "증거인멸 우려"

2.

송혜교 "거울 보면 드는 생각? 어릴 땐 '통통, 살빼야지', 요즘은 '피곤해보여'"

3.

'마약 혐의' 황하나, 자진 귀국 이유=출산 "아이 책임지고파"

4.

남보라, 母 안타까운 건강 상태에 오열 "몸에서 사리 나와" ('편스토랑')

5.

현빈♥손예진, 공과사 철저한 부부 "'청룡' 뒤풀이 따로, 다음날에도 각자 일했다"

스포츠 많이본뉴스
1.

8연패 장소연 감독 "너무 간절" vs 뒤통수 뜨거운 1위 김종민 감독 "2위 신경쓰여"

2.

패패패패패패패패패! 페퍼저축은행, 9연패 연례행사인가.. 이기는 법 까먹었다 → 한국도로공사에 0-3 셧아웃

3.

참담한 9연패 감독, 1분 만에 기자회견장 떠났다

4.

"1년 내내 무시당한 김혜성" → 다저스, 이렇게 뒤통수? '쓸모 많은데 싸' 트레이드 자산 취급 나왔다

5.

[KBL리뷰]'시즌 첫 2차연장 혈투' LG, KCC전 10연승 질주…혈투 끝에 109-101 승리, KCC 8연승 저지

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.