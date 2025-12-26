한지민, 18년간 참았던 이서진 악행 폭로..."넘어 뜨리고 질질 끌고 가" ('비서진')

기사입력 2025-12-26 23:41


한지민, 18년간 참았던 이서진 악행 폭로..."넘어 뜨리고 질질 끌고 …

한지민, 18년간 참았던 이서진 악행 폭로..."넘어 뜨리고 질질 끌고 …

한지민, 18년간 참았던 이서진 악행 폭로..."넘어 뜨리고 질질 끌고 …

한지민, 18년간 참았던 이서진 악행 폭로..."넘어 뜨리고 질질 끌고 …

한지민, 18년간 참았던 이서진 악행 폭로..."넘어 뜨리고 질질 끌고 …

한지민, 18년간 참았던 이서진 악행 폭로..."넘어 뜨리고 질질 끌고 …

[스포츠조선 정안지 기자] 배우 한지민이 이서진의 인성을 폭로해 웃음을 안겼다.

26일 방송된 SBS '내겐 너무 까칠한 매니저 - 비서진'(이하 '비서진')에는 2007년 MBC 드라마 '이산'을 통해 이서진과 인연을 맺은 한지민이 출연했다.

이날 한지민은 이서진과 만나기 전 인터뷰를 진행, "이서진 잡도리할 수 있는 게 한지민 밖에 없다던데 제대로 잡아줬으면"이라는 댓글에 "각 잡고 강하게 했는데 나 욕하시면 안 된다"며 이서진을 향한 '복수의 서막'을 알렸다.

이어 한지민은 "방송엔 선배님이 괴롭히는 거 빙산의 일각으로 나왔다. 사실 카메라에 안 찍힌 게 훨씬 많다"면서 "밥 사줄 때 빼고 촬영 내내 괴롭혔다. 전생 정도에 악연이었다"고 폭로를 시작했다.


한지민, 18년간 참았던 이서진 악행 폭로..."넘어 뜨리고 질질 끌고 …
한지민은 "방송국 복도 지나가면, 난 한복 입고 있는데 갑자기 넘어 뜨린다. 사람들이 보던 말던 질질 끌고 간다"며 "또 '섹션 TV' 촬영하는데, 마지막 촬영날 손잡고 걸어가면 끝이다. 근데 갑자기 한옥 문을 열어니 나를 집어 넣더라. 처 넣었다"며 물밀듯 쏟아지는 이서진 괴담으로 웃음을 자아냈다.

그러면서 한지민은 "'이산' 제작발표회 때 기자님들 다 있는데 나한테 호빗이라고 했다. 본인도 별로 안 크면서"라면서 "다른 분들은 그렇게 하면 인성 논란 있고 모든 사람들이 욕하지 않나. 선배님은 왜 욕을 안 먹는지 모르겠다"며 분노했다.

한지민은 "한편으로는 너무 부럽다. 스트레스가 있을까. 나만 생각하고 내가 하고 싶은대로 하고 하는 일도 없으면서 돈도 버시고"라면서 "'삼시세끼' 때도 파리 밖에 안 잡으셨다. '선배님은 돈을 거저 버신다'고 했다"고 해 웃음을 자아냈다.

anjee85@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

[속보] '캄보디아서 출산' 황하나, 마약혐의로 구속 "증거인멸 우려"

2.

송혜교 "거울 보면 드는 생각? 어릴 땐 '통통, 살빼야지', 요즘은 '피곤해보여'"

3.

'마약 혐의' 황하나, 자진 귀국 이유=출산 "아이 책임지고파"

4.

남보라, 母 안타까운 건강 상태에 오열 "몸에서 사리 나와" ('편스토랑')

5.

현빈♥손예진, 공과사 철저한 부부 "'청룡' 뒤풀이 따로, 다음날에도 각자 일했다"

연예 많이본뉴스
1.

[속보] '캄보디아서 출산' 황하나, 마약혐의로 구속 "증거인멸 우려"

2.

송혜교 "거울 보면 드는 생각? 어릴 땐 '통통, 살빼야지', 요즘은 '피곤해보여'"

3.

'마약 혐의' 황하나, 자진 귀국 이유=출산 "아이 책임지고파"

4.

남보라, 母 안타까운 건강 상태에 오열 "몸에서 사리 나와" ('편스토랑')

5.

현빈♥손예진, 공과사 철저한 부부 "'청룡' 뒤풀이 따로, 다음날에도 각자 일했다"

스포츠 많이본뉴스
1.

8연패 장소연 감독 "너무 간절" vs 뒤통수 뜨거운 1위 김종민 감독 "2위 신경쓰여"

2.

패패패패패패패패패! 페퍼저축은행, 9연패 연례행사인가.. 이기는 법 까먹었다 → 한국도로공사에 0-3 셧아웃

3.

참담한 9연패 감독, 1분 만에 기자회견장 떠났다

4.

"1년 내내 무시당한 김혜성" → 다저스, 이렇게 뒤통수? '쓸모 많은데 싸' 트레이드 자산 취급 나왔다

5.

[KBL리뷰]'시즌 첫 2차연장 혈투' LG, KCC전 10연승 질주…혈투 끝에 109-101 승리, KCC 8연승 저지

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.