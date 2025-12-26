한지민, 18년간 참았던 이서진 악행 폭로..."넘어 뜨리고 질질 끌고 가" ('비서진')
[스포츠조선 정안지 기자] 배우 한지민이 이서진의 인성을 폭로해 웃음을 안겼다.
26일 방송된 SBS '내겐 너무 까칠한 매니저 - 비서진'(이하 '비서진')에는 2007년 MBC 드라마 '이산'을 통해 이서진과 인연을 맺은 한지민이 출연했다.
이날 한지민은 이서진과 만나기 전 인터뷰를 진행, "이서진 잡도리할 수 있는 게 한지민 밖에 없다던데 제대로 잡아줬으면"이라는 댓글에 "각 잡고 강하게 했는데 나 욕하시면 안 된다"며 이서진을 향한 '복수의 서막'을 알렸다.
이어 한지민은 "방송엔 선배님이 괴롭히는 거 빙산의 일각으로 나왔다. 사실 카메라에 안 찍힌 게 훨씬 많다"면서 "밥 사줄 때 빼고 촬영 내내 괴롭혔다. 전생 정도에 악연이었다"고 폭로를 시작했다.
한지민은 "방송국 복도 지나가면, 난 한복 입고 있는데 갑자기 넘어 뜨린다. 사람들이 보던 말던 질질 끌고 간다"며 "또 '섹션 TV' 촬영하는데, 마지막 촬영날 손잡고 걸어가면 끝이다. 근데 갑자기 한옥 문을 열어니 나를 집어 넣더라. 처 넣었다"며 물밀듯 쏟아지는 이서진 괴담으로 웃음을 자아냈다.
그러면서 한지민은 "'이산' 제작발표회 때 기자님들 다 있는데 나한테 호빗이라고 했다. 본인도 별로 안 크면서"라면서 "다른 분들은 그렇게 하면 인성 논란 있고 모든 사람들이 욕하지 않나. 선배님은 왜 욕을 안 먹는지 모르겠다"며 분노했다.
한지민은 "한편으로는 너무 부럽다. 스트레스가 있을까. 나만 생각하고 내가 하고 싶은대로 하고 하는 일도 없으면서 돈도 버시고"라면서 "'삼시세끼' 때도 파리 밖에 안 잡으셨다. '선배님은 돈을 거저 버신다'고 했다"고 해 웃음을 자아냈다.
