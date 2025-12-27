한지민, ♥최정훈 1년째 열애 중인데...이서진 "지민이 집 변기가" ('비서진')
[스포츠조선 정안지 기자] 한지민이 이서진의 사적인 이야기에 당황했다.
26일 방송된 SBS '내겐 너무 까칠한 매니저 - 비서진'(이하 '비서진')에는 2007년 MBC 드라마 '이산'을 통해 이서진과 인연을 맺은 한지민이 출연했다.
이날 한지민은 드라마 촬영 장소로 이동 중 이서진을 향해 "'비서진' 하면서 선배님이랑 친한 사람 나온 적 있냐"고 물었다.
이에 이서진이 "없다"고 하자, 한지민은 "그러니까 사람들이 어려워하면서 못 시키고 그러는구나?"라고 말해 웃음을 안겼다. 정곡을 찔린 이서진은 당황한 듯 웃었고, 한지민은 "비서가 하는 일이 없더라. 오히려 다 모신다"고 지적했다. 그러자 김광규는 "맞다. 서진이가 한 게 그닥 없다"며 거들어 웃음을 안겼다.
이어 한지민은 "첫 번째 신이 점심 먹고 집합이다. 선배님한테 점심 먹고 싶은 거 보내두겠다"고 했다. 당황한 이서진이 "나한테 직접 보낸다고?"라고 하자, 한지민은 "그럼 어디다 보내냐. 번호를 아는 사람이 없는데"라고 말했다. 이를 듣던 김광규는 "번호도 아는 사이냐"고 물었고, 한지민은 "나한테 이상한 이모티콘 보낸다"고 폭로해 웃음을 안겼다.
그때 이서진이 "쟤네 집에 한 번 변기가..."라고 하자, 한지민은 "이상한 소리 하지 마라. 오늘 이상한 소리 금지다"라며 바로 차단했다. 이어 한지민은 "오늘 쓸데없는 소리 금지다. 사적인 이야기 금지"라고 목소리를 높였다. 이에 이서진은 "너는 나한테 이렇게 막 하면서 내가 뭐 얘기하면 말을 못 하게 하냐"며 티격태격해 웃음을 안겼다.
