정준하, 거만 이슈로 인기 1위서 꼴찌 추락..."울컥해서 말 못하겠더라" ('놀뭐')

기사입력 2025-12-27 19:14


정준하, 거만 이슈로 인기 1위서 꼴찌 추락..."울컥해서 말 못하겠더라…

정준하, 거만 이슈로 인기 1위서 꼴찌 추락..."울컥해서 말 못하겠더라…

정준하, 거만 이슈로 인기 1위서 꼴찌 추락..."울컥해서 말 못하겠더라…

[스포츠조선 정안지 기자] 방송인 정준하가 인기 1등 거만을 떨었다가 꼴등으로 추락한 솔직한 심경을 전했다.

27일 방송된 MBC '놀면 뭐하니?'에서는 '인기 약소국 왕자들이 초대한 무도회' 콘셉트로 꾸며진 '인사모(인기 없는 사람들의 모임)' 팬미팅 현장이 공개됐다.

이날 유재석은 투컷을 향해 "지난주에 참석을 못했지만 1위 탈환했다"며 축하를 보냈다. 이에 투컷은 "이상하게 불참한 회차만 1위를 해서 기쁨을 바로 누리지 못해 아쉽다"고 했다.

그때 정준하는 "지난주 기사에 '거만 준하'가 엄청 나왔다. 거만 떨었다고"라면서 "사실 녹화 했을 때는 이미 꼴등한 거 나만 알지 않냐. 거만 떨었다는 거 아니까"면서 거만 이슈로 꼴찌로 추락한 일을 언급했다.


정준하, 거만 이슈로 인기 1위서 꼴찌 추락..."울컥해서 말 못하겠더라…
그는 정준하는 "본방송을 보고 있었는데 엄마 계속 전화 오더라. '다음 주도 또 1등이냐'고 물어보시더라"면서 "울컥해서 말을 못하겠더라. 아내와 아들 로하는 일본 가 있다. 혼자 집에서 그거 보면서"라며 속앓이 했음을 전했다.

이를 듣던 허경환은 "일부러 보내신거냐"고 했고, 정준하는 "그런 상황이 돼 버렸다"고 덧붙여 웃음을 안겼다.

anjee85@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

하원미, 日 다녀온 ♥추신수에 깜짝 "생리대 한가득 사와, 여자 있나 생각"

2.

이상민, 혼성그룹 제작 위해 문신까지 새겼다…가슴 뒤덮은 '별 타투' 공개

3.

김선영X고경표 오열, 훌쩍 큰 '응팔 진주'에 "상상도 못했어"

4.

중국산 우유+필로폰 섞은 마약 음료..강남 학생들 노린 마약 범죄 (용감한 형사들4)

5.

박서진, 父 생명줄 팔아버렸다..."배 때문에 죽을 뻔한 게 몇 번인데" ('살림남')

연예 많이본뉴스
1.

하원미, 日 다녀온 ♥추신수에 깜짝 "생리대 한가득 사와, 여자 있나 생각"

2.

이상민, 혼성그룹 제작 위해 문신까지 새겼다…가슴 뒤덮은 '별 타투' 공개

3.

김선영X고경표 오열, 훌쩍 큰 '응팔 진주'에 "상상도 못했어"

4.

중국산 우유+필로폰 섞은 마약 음료..강남 학생들 노린 마약 범죄 (용감한 형사들4)

5.

박서진, 父 생명줄 팔아버렸다..."배 때문에 죽을 뻔한 게 몇 번인데" ('살림남')

스포츠 많이본뉴스
1.

"파도파도 미담뿐" '기부천사'신유빈 당진시 '이웃돕기'에 써주세요...2년 연속 1억원 기부[오피셜]

2.

송성문은 4년 222억, 무라카미는 2년 504억인데... 오카모토는 4년 924억? 현지 예상은 메츠, 피츠버그

3.

"손흥민 뛰어넘을까" '충격' 토트넘 '주급 9만 파운드' 미키 판 더 펜, 레알 마드리드 '러브콜'…잔류 위해선 '급여 인상 필수적'

4.

할배 듀오 맹활약 → 23세 박승수 해결사!…한국전력, '굼뜬' 현대캐피탈 잡고 톱3 맹추격 [수원리뷰]

5.

현역 빅리거 4명 배출 명문구단? 현실은 100패 위기. 먹잇감이 된 초보감독과 유망주들의 2026시즌은

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.