한혜진, 86만 유튜브 해킹 피해 심경 "가족 기록 사라져, 너무 슬펐다…

27일 공개된 유튜브 채널 '워킹맘이현이'에는 '연애의 참견' 한혜진, '나는 솔로' 송해나가 뽑은 최악의 연인 유형? 2025 연말 결산 (feat. 유튜브 채널 해킹 심경 고백)이라는 제목의 영상이 게재됐다.
이날 한혜진은 지난달 발생한 개인 유튜브 채널 해킹 사건과 관련해 "제일 슬펐던 건 우리 엄마나 조카들을 찍었던 기록이 사라진 거다. 시간을 기록하는 의미도 있었는데, 예전 콘텐츠를 다시 볼 수 없다는 점이 가장 속상했다"고 털어놨다.
이어 한혜진은 "내가 자는 동안 사건이 일어났다. 아침 8시에 피디가 숨이 턱까지 찬 상태로 전화했는데, 나는 이미 벌어진 일이라 '이제 수습을 잘해야지'라고 생각했다. 그렇게까지 흥분하지는 않았다"고 덧붙였다.
한혜진은 이어 "어쨌든 나를 사랑해주고 나를 지켜봐 주는 분들은 여전히 그 자리에 있다. 설사 이번 사건으로 복구하지 못하더라도 나를 지켜봐 줄 분들은 사라지지 않았다"고 담담한 심경을 전했다.
앞서 지난 11월, 약 86만 명의 구독자를 보유한 한혜진의 유튜브 채널이 한순간에 삭제됐다. 계정 접속 시 '유튜브 커뮤니티 가이드를 위반했기 때문에 채널이 삭제됐다'는 안내가 표시됐다. 한혜진은 "제 유튜브 채널이 해킹 피해를 입었다. 10일 새벽 시간대에 채널에서 코인 관련 라이브 방송이 송출되었다는 사실을 오늘 아침 8시쯤 제작진과 주변 분들의 연락을 통해 알게 됐다"고 설명했다.
그는 이어 "현재 유튜브 측에 공식 이의 신청을 제출했고, 채널 복구를 위해 가능한 모든 조치를 취한 상태다. 새벽 시간대에 송출된 해당 방송은 저나 채널 제작진의 의도와 무관한 콘텐츠임을 분명히 말씀드린다. 혹시라도 그 방송으로 피해를 입으신 분이 없길 바란다"고 밝혔다.