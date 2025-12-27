42세 한혜진, 결혼설도 없었는데..내년 출산 계획 언급 "1~2월 안에 승부봐야"

기사입력 2025-12-27 21:14


[스포츠조선 김소희 기자] 모델 겸 방송인 한혜진이 최근 유튜브 활동과 연애, 결혼, 출산 계획까지 솔직하게 털어놨다.

27일 공개된 유튜브 채널 '워킹맘이현이'에는 '연애의 참견' 한혜진, '나는 솔로' 송해나가 뽑은 최악의 연인 유형? 2025 연말 결산 (feat. 유튜브 채널 해킹 심경 고백)이라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상 속 이현이는 모델이자 동료인 한혜진, 송해나를 초대해 다양한 이야기를 나눴다.

한혜진은 86만 구독자를 보유한 자신의 유튜브 채널과 관련해 "열심히 하려면 해야 하는데, 예전에 찍었던 콘텐츠를 그대로 반복하고 싶진 않다. 그래서 콘텐츠가 많이 줄었다"고 솔직하게 고민을 털어놨다.


이에 이현이가 "그럼 선배님은 새로운 이벤트가 있어야겠다"고 하자, 한혜진은 "맞다. 결혼, 출산, 육아… 할 게 많다"며 웃었지만, "유튜브 때문에 내가 결혼, 출산을 할 수 없지 않냐"라고 농담을 던졌다.

또한 한혜진은 연애 상대에 대한 자신만의 기준도 밝혔다. 그는 "욱하는 사람은 못 참는다. 그 장면을 바로 보면 끝이다"라며 솔직하게 말했다. 이어 "연애 프로그램을 하면 연애 감정도 살아나지만, 동시에 내 남자의 단점도 잘 보인다"고 솔직하게 이야기 했다.

이에 '나는 솔로' MC 송해나도 공감하며 "저도 프로그램을 하다 보면 눈이 높아지는 게 아니라, '다 인연은 있구나'라는 생각이 든다"고 말했다. 이현이는 "우선 '나솔'에 나오는 사람들은 사랑에 적극적인 사람들 아니냐"고 묻자, 송해나는 "맞다. 적극적인 사람들이 사랑을 쟁취한다"며 "저도 어제 감독님께 소개팅을 부탁했다"고 답했다.

한혜진은 "혼자 나가지 말고 같이 좀 나가자"라며 너스레를 떨기도 했다. 이어 의미심장하게 웃으며 "누가 아냐, 내년 이맘쯤에는 내가 출산 계획이 있을지"라고 말했고, "내년 안에 출산하려면 1~2월 안에 승부를 봐야 한다"고 덧붙였다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.