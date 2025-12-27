'55세' 지상렬 "♥16세 연하 신보람, 내 첫사랑"...공개 열애하더…

'55세' 지상렬 "♥16세 연하 신보람, 내 첫사랑"...공개 열애하더니 '사랑꾼' 다됐네 ('살림남')

기사입력 2025-12-27 22:37


[스포츠조선 정안지 기자] 지상렬이 16세 연하 신보람을 향한 애정을 드러냈다.

27일 방송된 KBS 2TV '살림하는 남자들 시즌2'에서는 '고정'을 노리는 대세 트로트 가수 삼인방 신성, 신승태, 윤준협이 지상렬의 집을 찾아가 본격적인 검증을 받는 모습이 그려졌다.

이날 트로트 삼인방은 각자의 개성을 앞세워 어필 경쟁에 나선다. 아이템 제안서까지 준비한 '트로트 황태자' 신성, 복싱으로 체력과 예능감을 동시에 증명한 '트로트 카사노바' 윤준협, 유독 카메라를 향한 애정을 드러내는 '트로트 야생마' 신승태까지, 세 사람은 고정 자리를 향한 승부욕을 불태웠다.


특히 지상렬과 무려 30세 차이가 난다고 밝힌 윤준협이 "아버지보다 한 살 많다"고 말하자, 지상렬의 형수는 "첫사랑에 실패만 안 했으면 준협 씨 같은 아들이 있는 거다"라고 말했다. 이를 들은 지상렬은 "내 첫사랑이 신보람이다. 왜 쓸데없는 이야기를 하냐"며 사랑꾼다운 면모를 보였다.

앞서 지상렬은 지난 8월 '살림남' 소개팅을 통해 만난 16세 연하의 승무원 출신 쇼호스트 신보람과 연인으로 발전했다.

특히 지상렬은 지난 21일 방송된 '2025 KBS 연예대상'에서 리얼리티 부문 우수상을 수상한 뒤 "'살림남'을 통해 귀한 사람을 만나게 됐다. 혹시라도 꽃이 피면 내가 나비가 될 수 있는 귀한 시간을 만들어준 '살림남'에 다시 한번 감사드린다"며 "많은 분들이 신보람 씨에 대해 응원을 해주시고 있는데, 따스운 만남을 계속 이어가겠다"고 전해 눈길을 끌었다.

