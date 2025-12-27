"밥 안 줘" 함소원, 8세 딸에 충격 훈육법...전남편 진화 "영양 필…

"밥 안 줘" 함소원, 8세 딸에 충격 훈육법...전남편 진화 "영양 필요한 나이" ('동치미')
[스포츠조선 정안지 기자] 함소원의 딸이 "엄마가 물건을 안 챙겨오면 밥을 안 준다"고 말해 모두를 충격에 빠뜨렸다.
27일 방송된 MBN '속풀이쇼 동치미' 에서는 한 지붕 아래 같이 살기 연습 중인 이혼 부부 함소원, 진화의 모습이 공개됐다.
이날 학교에서 돌아온 딸 혜정이는 잠시 휴식을 취한 뒤 아빠와 함께 숙제를 했다.
숙제를 하던 혜정이는 "엄마가 어제 물건 다 가져오면 콩나물국밥 해준다고 하지 않았냐"고 말했다. 이를 들은 진화는 "물건 안 가지고 오면 엄마가 밥 안 주냐"고 물었고, 혜정이는 "그렇다"고 답해 아빠를 놀라게 했다.
혜정이는 "물건 하나 안 가지고 오면 소고기 빼고, 알림장 안 가져오면 두 개를 뺀다. 반찬이 김이다"라며 "다 안 가져오면 아무것도 못 먹는다"고 말해 보는 이들까지 충격에 빠뜨렸다.
진화는 "알림장 안 가져오면 밥을 안 준다는 게 사실이냐"고 물었고, 함소원은 "밥은 준다. 물하고 밥, 채소, 반찬은 주고 고기를 안 줄 뿐"이라고 설명했다. 이어 함소원은 "그래야 자기가 뭘 잘못했는지 알고 다음에 제대로 가져오지 않겠냐"며 자신만의 훈육법에 대해 이야기했다.
함소원은 "전문가가 아이들이 잘했을 때는 상을 주고, 잘못했을 때는 벌을 줘서 스스로 판단하고 고칠 수 있게 해야 한다고 하더라"며 챙겨 와야 할 것들과 그에 따른 상과 벌을 공개했다. 그는 "혜정이는 지금 먹을 것에 관심이 많기 때문에 '아, 내가 잘못하면 못 먹는구나' 이렇게 가르쳐야 자기 할 일을 한다"고 말했다.
이를 듣고 단단히 화가 난 듯한 표정의 진화는 "영양이 필요한데 먹는 걸로 그러는 건 아닌 것 같다. 먹고 싶어 하는 걸 주는 게 맞다. 그래도 고기는 줘야 하지 않나"고 했고, 함소원은 "밥과 채소에도 영양이 많다. 단백질 같은 영양소가 다 있다"며 팽팽한 의견 대립을 이어갔다.
그때 이상 기류를 감지한 혜정이는 "엄마, 아빠 싸운 거 아니지?"라며 눈치를 봤고, 함소원은 "엄마 아빠 지금 대화하는 거다"고 말했다.
