윤정수, 결혼 4일만 ♥원진서와 불화?..."왜 나만 돈 많이 벌어와야 되는데" ('아형')

기사입력 2025-12-28 06:05


윤정수, 결혼 4일만 ♥원진서와 불화?..."왜 나만 돈 많이 벌어와야 …

윤정수, 결혼 4일만 ♥원진서와 불화?..."왜 나만 돈 많이 벌어와야 …

윤정수, 결혼 4일만 ♥원진서와 불화?..."왜 나만 돈 많이 벌어와야 …

윤정수, 결혼 4일만 ♥원진서와 불화?..."왜 나만 돈 많이 벌어와야 …

윤정수, 결혼 4일만 ♥원진서와 불화?..."왜 나만 돈 많이 벌어와야 …

[스포츠조선 정안지 기자] '결혼 4일 차' 윤정수의 불화를 연상케 하는 발언으로 관심이 쏟아졌다.

27일 JTBC '아는 형님' 측은 '새신랑·새신부' 특집으로 윤정수와 박하나, 남보라, 럭키가 출연한 예고편을 공개했다.

영상 속 윤정수는 결혼반지를 자랑한 뒤 "결혼 4일 차"라며 행복하게 웃었다. 이어 윤정수는 "'자기가 많이 벌어와', '왜 나만 많이 벌어와야 되는데?'"라며 아내 원진서와 주고받은 듯한 발언으로 현장을 폭소케 했다.

결혼 4일 만에 불화가 찾아온 것일까. 이수근은 윤정수를 향해 "결혼한 지 며칠 됐다고 벌써 힘드냐"고 했고, 강호동은 "정수 너 혼난다"며 경고하는 모습도 공개돼 윤정수가 어떤 이야기를 했을지 관심이 모아진다.

지난 6월 농구 감독 출신 김태술과 결혼한 박하나는 "땀이 난 내 발을 주물러주더라. 또 포인트가드 출신이라 시야가 넓어서"라며 네버엔딩 남편 자랑을 했다.


윤정수, 결혼 4일만 ♥원진서와 불화?..."왜 나만 돈 많이 벌어와야 …
또한 럭키는 "한국 사람과 결혼하면 복 터진다는 말을 많이 했다. 지금 결혼한 와이프는..."이라고 말했고, 이를 들은 김희철은 "너 이상민이냐"고 장난을 쳤다. 그러자 윤정수는 "그만해라. 이런 게 다 싸움의 원인이 된다"고 말해 웃음을 안겼다.

뿐만 아니라 '김영철 VS 김희철, 누가 먼저 결혼할 수 있을까'라는 주제로 이야기를 나눴다.

이수근은 "김희철은 안 하는 거고, 김영철은 못 하는 거다"고 말해 웃음을 자아냈다. 이때 강호동은 "김영철과 뽀뽀할 수 있냐"고 물었고, 윤정수는 "직접 느낌을 보도록 하겠다"며 김영철에게 다가갔지만 결국 외면해 웃음을 안겼다.


그때 김영철은 "만나고 공연도 보고 하는 친구가 있다"며 썸녀를 고백, MC들은 "썸 맞냐", "발표하는 거냐", "이거 방송 나가도 되냐"며 놀라움을 보였다. 이를 들은 윤정수는 "변호인단까지 속이면 안 된다"고 말해 김영철의 썸 이야기 진실에도 관심이 모아졌다.

anjee85@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박나래 '갑질논란' 의식했나.."박명수, 조연출에 커피 심부름..'소문내지 마' 입단속까지"

2.

유재석 눈물 쏟게한 정준하 그림 선물..."늘 든든하고 큰 웃음 주는 형" ('놀뭐')

3.

'가족 절연' 박수홍, 손헌수 딸 돌잔치서 울컥 "모두 외면할 때 끝까지 믿어준 고마운 후배"

4.

박서진, 父 생명줄 팔아버렸다..."배 때문에 죽을 뻔한 게 몇 번인데" ('살림남')

5.

장윤주 딸, 9세의 수준급 그림 실력...디자이너父 "터치 율동감 있어" ('윤쥬르')

연예 많이본뉴스
1.

박나래 '갑질논란' 의식했나.."박명수, 조연출에 커피 심부름..'소문내지 마' 입단속까지"

2.

유재석 눈물 쏟게한 정준하 그림 선물..."늘 든든하고 큰 웃음 주는 형" ('놀뭐')

3.

'가족 절연' 박수홍, 손헌수 딸 돌잔치서 울컥 "모두 외면할 때 끝까지 믿어준 고마운 후배"

4.

박서진, 父 생명줄 팔아버렸다..."배 때문에 죽을 뻔한 게 몇 번인데" ('살림남')

5.

장윤주 딸, 9세의 수준급 그림 실력...디자이너父 "터치 율동감 있어" ('윤쥬르')

스포츠 많이본뉴스
1.

"파도파도 미담뿐" '기부천사'신유빈 당진시 '이웃돕기'에 써주세요...2년 연속 1억원 기부[오피셜]

2.

송성문은 4년 222억, 무라카미는 2년 504억인데... 오카모토는 4년 924억? 현지 예상은 메츠, 피츠버그

3.

SK 안영준 극적 위닝샷. '트레블링 논란'은 정심이었다! 판정 핵심은 안영준의 한쪽 무릎이었다.

4.

현역 빅리거 4명 배출 명문구단? 현실은 100패 위기. 먹잇감이 된 초보감독과 유망주들의 2026시즌은

5.

할배 듀오 맹활약 → 23세 박승수 해결사!…한국전력, '굼뜬' 현대캐피탈 잡고 톱3 맹추격 [수원리뷰]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.