'47세' 김사랑, 병원 찾은 안타까운 근황..."겨울에도 장염 조심"

기사입력 2025-12-29 15:34


'47세' 김사랑, 병원 찾은 안타까운 근황..."겨울에도 장염 조심"

[스포츠조선 정안지 기자] 배우 김사랑이 장염으로 병원을 찾았다.

김사랑은 29일 "겨울에도 장염 조심"이라면서 사진을 게재했다.

사진 속에는 장염으로 인해 대학 병원을 찾은 김사랑의 모습이 담겨있다. 이어 병원 침대에 누워 치료를 받고 있는 듯한 김사랑. 이때 "겨울에도 장염 조심"이라며 한 겨울 장염으로 고생 중인 안타까운 근황 속 눈물을 흘리는 이모티콘에서 슬픔이 고스란히 느껴졌다.


'47세' 김사랑, 병원 찾은 안타까운 근황..."겨울에도 장염 조심"

'47세' 김사랑, 병원 찾은 안타까운 근황..."겨울에도 장염 조심"
한편 김사랑은 지난 4월 쿠팡플레이 코미디 쇼 'SNL 코리아' 시즌 7 호스트로 등장해 독보적인 '바비인형 비주얼'과 그동안의 신비로운 이미지를 깨는 '파격 코믹 연기'를 선보이며 큰 화제를 모았다.

또한 프로필상 키 173cm에 몸무게 49kg인 김사랑은 완벽한 몸매의 소유자임에도 최근 "연휴 끝났으니 다이어트 해야죠"라며 다이어트를 선언해 놀라움을 안기기도 했다.

anjee85@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

손미나, 韓 몰래 미국 홈쇼핑으로 대박났다 "사장님도 계약하자고 내려와"

2.

'5인 뉴진스' 역사 속으로…데뷔 3년 만에 팀 쪼개졌다[SC이슈]

3.

[공식]차가원 측, MC몽 관련 의혹 보도에 민형사 소송…"명예 훼손 심각"

4.

홍진경, 이혼 후 유학 보낸 딸과 단둘이 생일 데이트..'럭셔리' 엄마 모드

5.

어도어, 다니엘에 계약 해지 통보…뉴진스 완전체 깨졌다 "법적 책임 물을 것" [전문]

연예 많이본뉴스
1.

손미나, 韓 몰래 미국 홈쇼핑으로 대박났다 "사장님도 계약하자고 내려와"

2.

'5인 뉴진스' 역사 속으로…데뷔 3년 만에 팀 쪼개졌다[SC이슈]

3.

[공식]차가원 측, MC몽 관련 의혹 보도에 민형사 소송…"명예 훼손 심각"

4.

홍진경, 이혼 후 유학 보낸 딸과 단둘이 생일 데이트..'럭셔리' 엄마 모드

5.

어도어, 다니엘에 계약 해지 통보…뉴진스 완전체 깨졌다 "법적 책임 물을 것" [전문]

스포츠 많이본뉴스
1.

'단 72억' 한화 1명 투자금보다 적은데 유력 우승 후보라고? 왜?

2.

2023년 10승에 WS 4차전 승리투수였는데... 겨우 34세에 은퇴 발표라니

3.

'나 메시랑 뛰고 싶다' 호날두 폭탄 계획, 사우디 떠나 인터 마이애미 원해...이유가 더 충격적(西매체)

4.

'뮌헨 출신 한국인 MF' 이현주 시즌 2호골 폭발!…14경기 2골 2도움→팀은 아쉬운 무승부

5.

손흥민 대박 소식! 레전드 사이에 얼굴 '딱'…EPL 최고의 듀오→호날두·앙리·제라드보다 쏘니

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.