'40세' 고준희, 썸남 고백하더니...4년 안에 결혼 "돈 많은 男 일…

'40세' 고준희, 썸남 고백하더니...4년 안에 결혼 "돈 많은 男 일듯" ('고준희 GO')
[스포츠조선 정안지 기자] 배우 고준희가 "44세 안으로 결혼을 한다"는 말에 환하게 웃었다.
29일 유튜브 채널 '고준희 GO'에는 "사주·타로로 보는 썸남과의 미래 신년 운세"라며 영상이 게재됐다.
이날 2026년 신년 운세를 보던 고준희는 "배우자 궁금하냐"는 질문에 바로 "네"라고 답해 웃음을 안겼다.
고준희는 "내년에 인연운이 세다. 지금 이미 결혼 운대는 들어와 있다"는 말에 행복한 미소를 지었다. 이어 "44세 안으로는 결혼을 한다"며 "사주에 배우자로 들어와 있는 사람은 모든 면에서 선생님보다 낫다. 학벌, 벌어 놓은 돈도 나보다 많을 것이고, 나와 자랐던 환경이 비슷하거나 나보다 더 좋다"는 말에 기쁨을 감추지 못했다.
고준희는 "생각하는 친구와 연락을 하는 게 좋냐"며 본격적인 썸 상담을 했다. 이후 "정하지 마라. 지금 본인 감정이 뭔지 모른다. 홀까닥 뒤집어질 수 있다. 감정이 커질 거라고 한다"는 듣기만 해도 즐거운 미래 연애를 떠올리며 수줍은 미소를 지었다.
이어 고준희는 "상대방이 성급하다. 너무 들이대고 있을 가능성이 크다. 시간을 조금 두고 볼 필요는 있다. 애매하게 둬라. 답만 안 주면 된다"며 "내년에는 누군가 나를 좋아한다고 하면 한 번 봐주고, 어디 여행 가면 옆자리는 비워 놓고"라는 연애 타로점에 웃음을 지었다.
또한 "다른 사람을 소개받느냐"는 질문에 고준희는 "다다익선이다. 대놓고 어장 관리를 해라. 나는 계속 기회가 올 거다"라는 말에 환하게 웃어 눈길을 끌었다.
