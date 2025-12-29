김연경·최홍만, 눈물의 신인상..."20년전 운동선수로 받고 처음" [M…

김연경·최홍만, 눈물의 신인상..."20년전 운동선수로 받고 처음" [MBC 방송연예대상]
[스포츠조선 정안지 기자] 김연경과 최홍만이 신인상을 수상했다.
29일 상암동 MBC 미디어센터 공개홀에서 '2025 MBC 방송연예대상' 시상식이 열렸다.
이날 신인상에는 '신인감독 김연경' 김연경과 '전지적 참견 시점' 최홍만이 수상의 기쁨을 누렸다.
신인상 수상을 위해 무대에 오른 김연경은 "너무 기대를 안 했다"며 "올해 배구라는 소재로 많은 사랑을 받게 되어 뜻깊었다"고 소감을 전했다.
이어 "PD님과 제작진 여러분, 진심으로 좋은 프로그램 만들어 주셔서 감사드린다"며 "선수들도 많이 와 있다. 선수들도 너무 고생했고, 고맙다는 이야기를 해 주고 싶다"며 함께해 준 제작진과 선수들에게 감사의 마음을 전했다.
마지막으로 김연경은 "가족들도 너무 감사하다"며 "방송인이 아닌데 신인상을 받게 된 걸 보니 앞으로도 방송을 틈틈이 하라는 말씀인 것 같아 방송도 틈틈이 할 수 있도록 하겠다. 큰 상 주셔서 진심으로 감사드린다"고 전했다.
이어 수상을 위해 무대에 오른 최홍만은 기쁨의 눈물을 흘렸다.
최홍만은 "20년 전에 운동선수로서 신인상을 받고 처음이다. 이런 자리는 처음이다. 준비를 못 했다"며 "제일 고마운 사람은 '전참시' 작가님이다. 나보다 한 살 어리지만 늘 엄마, 누나처럼 잔소리해 주고 기뻐해 줘서 너무 감사하다"고 전했다.
이어 "'전참시' 촬영팀도 늘 가족같이 대해 줘서 정말 편안하게 촬영했다. 앞으로도 잘 부탁드린다"고 덧붙였다.
최홍만은 "이 자리까지 있게 해 준 지인들"이라며 "하늘에 계신 엄마에게 이 상을 바치겠다. 너무 사랑한다"며 눈물의 소감을 전했다.
anjee85@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.