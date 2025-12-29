기안84, '박나래·키 논란' 후 예능인상 수상 "말 조심하게 돼" [M…

기안84, '박나래·키 논란' 후 예능인상 수상 "말 조심하게 돼" [MBC 방송연예대상]

[스포츠조선 정안지 기자] 기안84가 올해의 예능인상 수상 후 "말을 조심하게 된다"면서 조심스럽게 수상 소감을 전했다.

29일 상암동 MBC 미디어센터 공개홀에서 '2025 MBC 방송연예대상' 시상식이 열렸다.

이날 기안84는 "좋은 상 주셔서 감사드린다"면서 "2025년 고생 많이 하셨고, 사는 것도 쉽지 않은데 좋은 상 주셔서 감사드린다"며 소감을 전했다.

이어 그는 "프로그램 많이 해서 주신 상이라고 생각을 한다"면서 "말을 조심스럽게 하게 된다"며 조심스럽게 수상 소감을 이어나갔다.

기안84는 "'나혼자산다' 작가님, PD님 고생이 많은데 살다 보면 좋은 날 오지 않을까 싶다"면서 "'태계일주'는 이번이 마지막이었다. 굉장히 고생을 많이 하는 프로그램인데, 저 때문에 다 같이 가서 고생 많이 한 멤버들한테 너무 감사하고, 그거보다 더 많이 고생 한 게 '극한 84'다. 방영 중인데 마지막까지 많은 관심 바란다"고 전했다.


마지막으로 기안84는 "여러분들 원하시는 바, 계획 잘 세우셔서 2026년에는 여러분들이 원하는 야망, 꿈 꼭 이루는 한해가 되길 바란다"고 덧붙였다.

그때 전현무는 "대상 가능성이 있다고 하는데 얼마나 확신을 하냐"고 물었고, 기안84는 "받을 수 있을 것도 같고"라며 솔직하게 털어놨다.

이어 기안84는 "프로그램을 많이 하면 가능성이 올라가더라. 제가 제일 많이 했더라"면서 "대상 후보 중 현무 형은 힘들 것 같다"고 말해 웃음을 안겼다.

