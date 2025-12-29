고개 숙인 전현무·말 아낀 기안84...박나래·키 논란에 수상에도 웃지 못했다
[스포츠조선 정안지 기자]전현무는 고개를 숙였고, 기안84는 조심스러운 모습을 보였다.
29일 상암동 MBC 미디어센터 공개홀에서 '2025 MBC 방송연예대상' 시상식이 열렸다.
이날 전현무와 기안84가 '올해의 예능인상'을 수상하며 대상 후보에 올랐다.
수상 소감을 위해 무대에 오른 전현무는 "축제 분위기로 진행하고 있지만, 진행을 하면서 그리고 각종 연예대상에 많이 참석해 봤지만 이렇게 마음이 무겁고 송구스러운 마음이 드는 건 처음이다"고 털어놨다.
그는 "매년 '나 혼자 산다'를 한국인이 가장 사랑하는 예능 프로그램으로 뽑아 주신 시청자 여러분의 성원과 응원이 있었는데, 저를 포함해 많이 기대에 못 미치는 모습을 보여 드린 것 같아 사실 이 상이 마냥 기쁘게만 느껴지지 않는다"며 "기대에 미치지 못한 점에 대해 다시 한번 이 자리를 빌려 송구하다는 말씀을 드린다"며 고개를 숙여 사과했다.
전현무는 "이 상을 주신 건 제가 잘해서 받았다기보다는 '잘 좀 해라'는 뜻으로 받아들이고, 2026년에는 좀 더 여러분을 흐뭇하게 해 드릴 수 있는, 모든 면에서 눈살을 찌푸리지 않게 하는 예능이 되도록 노력하겠다"고 전했다.
그러면서 전현무는 "많이 힘든 상황 속에서 고생하고 있는 제작진, 정말 사랑하고 정말 미안하다는 말씀을 드린다"며 "2026년 '나 혼자 산다'는 '새롭게 하기' 프로젝트를 진행한다. 앞으로 달라지는 모습을 보여 드릴 수 있도록 많이 노력하겠다"고 말했다.
또한 기안84는 "좋은 상 주셔서 감사드린다"며 "2025년 고생 많이 하셨고, 사는 것도 쉽지 않은데 이렇게 좋은 상을 주셔서 감사드린다"고 소감을 전했다.
이어 그는 "프로그램을 많이 해서 주신 상이라고 생각한다"며 "말을 조심스럽게 하게 된다"고 말하며 조심스럽게 수상 소감을 이어 나갔다.
그러면서 기안84는 "'나 혼자 산다' 작가님, PD님 고생이 많은데, 살다 보면 좋은 날이 오지 않을까 싶다"고 덧붙여 눈길을 끌었다.
