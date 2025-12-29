장도연, 첫 대상 후보에 파격 공약 "MBC 無페이 출연+삭발" [MBC 방송연예대상]
[스포츠조선 정안지 기자] 장도연이 올해의 예능인상을 수상한 가운데, 파격적인 대상 공약으로 눈길을 끌었다.
29일 상암동 MBC 미디어센터 공개홀에서 '2025 MBC 방송연예대상' 시상식이 열렸다. 이날 장도연은 올해의 예능인상을 수상하며 대상 후보에 올랐다.
장도연은 "감사하게도 MBC에서 몇 번 상을 주셔서 받았는데, 그때마다 '받을 만하지'라고 생각했던 적은 단 한 번도 없다. 오늘은 가장 염치없는 것 같다"며 소감을 전했다.
이어 "처음에 포토존에서 유세윤 선배님과 '라디오스타' 촬영을 하는데, MC분께서 '대상 누가 탈 것 같냐'고 물어보셨다. 그런데 제 이야기를 하시더라. 새로운 조롱이라고 생각했다"며 "말이 안 된다. 주시지도 않을 거고, 저도 받지도 않을 거다. 대상은 말도 안 된다"고 했다.
장도연은 "'태어난 김에 세계 일주'도 고생해서 찍어 놓으신 프로그램에 저는 앉아서 수첩 보고 이야기하고, '라디오스타'도 그 자리가 얼마나 귀하고 많은 분들이 갈망했던 자리인지 매주 체험하고 있다"며 "그 몫을 다하지 못하는 것 같아 늘 아쉬움이 남는다. 새해에는 조금 더 노력하고, 운이라고 생각하지만 열심히 달려 보겠다"고 덧붙였다.
마지막으로 그는 "요즘 삼국지를 읽고 있다. 겸손하지 않으면 다 죽더라. 무서운 예능판에서 끝까지 살아남기 위해 아버지가 늘 하신 말씀처럼 겸손하게 살겠다"고 말했다.
그때 전현무는 유세윤을 향해 "왜 대상에 장도연 씨를 예상했냐"고 물었고, 유세윤은 "충분히 자격이 있다고 생각한다. 사실 도연이가 후보인 줄도 몰랐다"고 해 웃음을 안겼다. 이어 "차례가 된 것 같다는 느낌이 왔다. '내 예상이 맞나'라는 생각에 혼자 흐뭇해하고 있다"며 웃었다.
이에 전현무가 장도연에게 "만약 대상을 받게 되면 공약을 걸어 달라"고 하자, 장도연은 "그냥 아무 이야기나 해도 될 것 같다. 삭발이라도 할까요"라고 말했다.
이어 그는 "MBC 방송은 1년 동안 무페이로 가겠다. 재방송 비용은 제가 부담하겠다. 회사에서는 많이 놀라겠지만"이라며 파격적인 공약으로 눈길을 집중시켰다.
anjee85@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.