김숙, '홈즈'로 상 받고 박나래에 감사 인사 "덕분에 상 받았다" [M…

김숙, '홈즈'로 상 받고 박나래에 감사 인사 "덕분에 상 받았다" [MBC 방송연예대상]

기사입력 2025-12-30 01:04


[스포츠조선 정안지 기자] 방송인 김숙이 최우수상을 수상하며 박나래를 언급하며 고마운 마음을 전했다.

29일 상암동 MBC 미디어센터 공개홀에서 '2025 MBC 방송연예대상' 시상식이 열렸다.

이날 김숙은 '구해줘! 홈즈'를 통해 최우수상을 수상했다.

수상을 위해 무대에 오른 김숙은 "오늘은 진짜 박수치러 왔는데, 큰 상을 주셔서 감사하다"며 소감을 전했다. 이어 그는 "어젯밤만 해도 시상식 참석할까 말까 고민을 하다가 안 왔으면 어쩔 뻔했냐. 이렇게 좋은 상을 받는데"라며 기쁨을 드러냈다.

김숙은 "올해가 딱 30주년이다. 20살에 방송국에 들어와서 50살이 됐다. 그냥 저 혼자 자축하려고 했는데, 이렇게 많은 분들이 축하해 주셔서 너무 감사하다"고 말했다.


그러면서 그는 "'구해줘 홈즈'가 7년이 됐다. 7년 동안 감사하다는 말씀을 못 드렸다. 오늘 그 시간을 주기 위해 저에게 상을 준 것 같다"며 "부장님, PD님, 작가님 너무 감사하다"며 제작진들에게 감사의 말을 전했다.

이어 김숙은 "'구해줘 홈즈' 식구들, 특별한 기본 옵션들 장동민, 양세형, 양세찬, 주우재, 그리고 나래 팀장님까지 너무 감사하다. 그분들 때문에 상을 받은 것 같다"며 함께해 준 MC들에게 고마운 마음을 전했다.

김숙은 "섬 매물을 보는 걸 제일 무서워하는데, 이 상을 받은 의미로 주우재와 함께 섬 임장을 가겠다"고 공약을 걸어 눈길을 끌었다.


마지막으로 김숙은 "그리고 30년 동안 맨날 그만둔다고 했는데 끝까지 잡아주신 유재석 선배님, 송은이 대표님, 그리고 어딘가에서 뭘 먹고 있을 이영자 언니께 감사드린다"고 전했다.

anjee85@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

