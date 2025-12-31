'상간녀 의혹' 숙행, '현역가왕3' 리액션만 1초 등장..."단독무대 …

30일 방송된 MBN '현역가왕3'에서는 숙행의 무대가 통편집 됐다. 1초 남짓의 편집이 어려웠던 짧은 리액션 장면만 전파를 탔다.
이와 관련해 이날 '현역가왕3' 제작진은 "숙행의 입장을 전달받은 후 급하게 상황이 돌아간 탓에 입장 정리가 늦었다"면서 "앞으로 숙행 단독 무대의 경우는 통편집 한다"고 밝혔다. 이어 "그러나 경연이다 보니 다른 출연자들과 얽힌 무대들이 있는 상황이라, 그 부분은 타 출연자가 손해 보지 않는 선에서 최소화시켜 편집할 예정"이라면서 "'현역가왕3' 제작진은 더 완성도 높은 프로그램을 만들기 위해 최선을 다하겠다"고 전했다.
앞서 지난 29일 JTBC '사건반장'에서는 유명 트로트 여가수 A씨가 상간 소송에 피소됐다는 내용을 보도한 가운데 A씨로 숙행이 지목된 것.
방송에 따르면 제보자인 40대 가정주부 B씨는 남편이 A씨와 동거 중이라고 주장, 이에 남편과 A씨 모두 "친구 사이"라고 주장했다고.
이후 B씨는 지난 9월 말 내용증명을 발송하고 상간 소송을 제기, A씨는 B씨와의 전화 통화에서 "할 말은 없지만 나도 피해자다. 내가 일반인이면 상관없는데 나도 모든 걸 다 잃는 상황이다. 한 번만 봐달라. 안 그러면 난 죽어야 된다. 난 잃을 게 많은 연예인"이라며 선처를 호소하기도 했다.
특히 '사건반장'측은 A씨와 B씨로 보이는 두 사람이 포옹하고 키스를 하는 모습이 담긴 CCTV 영상을 공개했다.
논란이 커지자, 결국 숙행은 "최근 불거진 개인적인 일로 심려를 끼쳐 드린 점 진심으로 사과드린다. 출연 중이던 프로그램에서는 하차해 더 이상 피해가 가지 않도록 하겠다"고 밝혔다.
다만 상간 의혹에 대해서는 말을 아꼈다. 숙행은 "모든 사실 관계는 추후 법적 절차를 통해 밝히겠다"며 "확인되지 않은 사실이 무분별하게 유포되는 행위는 저와 가족, 참가했던 프로그램에도 회복하기 어려운 피해를 안길 수 있으니, 과도하고 불필요한 보도는 자제해 주시길 정중히 부탁드린다"고 당부했다.