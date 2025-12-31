'혈액암 투병' 안성기, 어제(30일) 심정지 상태로 병원 이송...현재 중환자실 위중

기사입력 2025-12-31 10:05


'혈액암 투병' 안성기, 어제(30일) 심정지 상태로 병원 이송...현재…
사진=연합제공

[스포츠조선 정안지 기자] 배우 안성기가 현재 위중한 상태인 것으로 전해졌다.

31일 연합뉴스에 따르면 안성기는 전날인 30일 심정시 상태로 병원에 이송됐으며, 현재 위중한 상태인 것으로 알려졌다.

매체에 따르면 안성기는 전날 오후 4시께 자택에서 음식물을 먹다가 목에 걸린 채로 쓰러졌으며, 심폐소생술(CPR)을 받으며 자택 인근 병원의 응급실로 이송됐다.

안성기는 중환자실에 입원했으며 현재 위중한 상태로 전해졌다.

한편 안성기는 2019년 혈액암 진단을 받은 뒤 치료를 통해 2020년 완치 판정을 받았으나, 추적 관찰 중 재발해 다시 치료받고 있다. 2022년에는 부은 얼굴과 불편한 거동으로 팬들의 걱정을 샀으나 2023년 제4회 4·19 민주평화상, 제27회 부천국제판타스틱영화제, 제43회 황금 촬영상 시상식 등 공식 석상에는 한결 회복된 모습으로 참석했다.

anjee85@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

최우수상 이서진, 'SBS 연예대상' 저격 "너무 길고 지루해 욕 나와"

2.

서강준, 생애 첫 대상 수상 후 얼떨떨 "놀랍고 당황스러워" [MBC 연기대상]

3.

지예은, 갑상선 투병 딛고 우수상 수상 "기쁜 일도 슬픈 일도 많았다" [2025 SBS 연예대상]

4.

이상민, "'돌싱포맨' 폐지 원인" 핍박 속 품은 대상 "평생 빚 갚아도 모자라" [2025 SBS 연예대상]

5.

“69억 빚 청산→재혼→대상까지” 이상민, 유재석·신동엽 제치고 대상 등극

연예 많이본뉴스
1.

최우수상 이서진, 'SBS 연예대상' 저격 "너무 길고 지루해 욕 나와"

2.

서강준, 생애 첫 대상 수상 후 얼떨떨 "놀랍고 당황스러워" [MBC 연기대상]

3.

지예은, 갑상선 투병 딛고 우수상 수상 "기쁜 일도 슬픈 일도 많았다" [2025 SBS 연예대상]

4.

이상민, "'돌싱포맨' 폐지 원인" 핍박 속 품은 대상 "평생 빚 갚아도 모자라" [2025 SBS 연예대상]

5.

“69억 빚 청산→재혼→대상까지” 이상민, 유재석·신동엽 제치고 대상 등극

스포츠 많이본뉴스
1.

'이대호, 홍성흔 아니다' 초미의 관심, 울산 초대 감독 후보는 장원진-윤해진...단장엔 SSG 출신 류선규 포함

2.

10억원+1,4R 지명권 내준 '우승 청부사', 그런데 관심이 없다고?…KIA 웃어야 하나 울어야 하나

3.

충격! 불펜행 불만 품고 WS 선수단 이탈, 결국 폰세에 밀려 트레이드 수순...TOR 1892억 베테랑의 운명

4.

"흥민이 형, 저도 떠나요!" SON 이적 뒤 폭망…英 BBC 확인 '존슨 이적료 3500만 파운드, 크리스털 팰리스 합류'

5.

"너, 내 동료가 되라!" 폰세 신났다! 토론토, 日 '골글 3루수' 영입하나…오카모토 美서 미팅

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.