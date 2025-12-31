낸시랭, 사채 쓰고 빚만 15억..."좀비 떼처럼 날 뜯어 먹어" ('특종세상')

기사입력 2025-12-31 17:25


낸시랭, 사채 쓰고 빚만 15억..."좀비 떼처럼 날 뜯어 먹어" ('특…

낸시랭, 사채 쓰고 빚만 15억..."좀비 떼처럼 날 뜯어 먹어" ('특…

낸시랭, 사채 쓰고 빚만 15억..."좀비 떼처럼 날 뜯어 먹어" ('특…

[스포츠조선 정안지 기자] 팝아티스트 낸시랭이 "빚이 8억원에서 15억원까지 늘었다"고 털어놨다.

31일 MBN 측은 "예술가 낸시랭 4년 만에 나타난 이유"라면서 '특종세상' 예고편을 공개했다.

영상 속 낸시랭은 만화와 팝아트를 컬래버레이션한 작품으로 개인전을 개최했다.

2003년 파격적인 퍼포먼스로 대중 앞에 나타난 낸시랭은 독특한 캐릭터로 미술계와 방송계를 넘나들며 활약했다. 이후 사기 결혼으로 힘든 시간을 보냈던 낸시랭은 2021년 '특종세상'을 통해 근황을 알리기도 했다.


낸시랭, 사채 쓰고 빚만 15억..."좀비 떼처럼 날 뜯어 먹어" ('특…
그로부터 4년이 흐른 현재, 낸시랭은 "1금융, 2금융, 3금융 사채까지 쓰고 그 빚이 결국 8억 원에서 15억 원까지 늘었다"고 털어놨다.

이어 그는 "내 유명세로 인해 다 나를 이용하려고 하는 사람들이 많다. 다 좀비 떼 같다"며 "본인들은 하루 살려고 나를 한 번 뜯어 먹고, 그런데 난 한 번 뜯어 먹으면 죽지 않냐. 그런 것들을 겪으면서 그냥 인간이 싫어졌다"며 눈물을 흘렸다.

이후 어머니를 모신 봉안당을 찾은 낸시랭은 "엄마, 나 왔다. 명절 올 때마다, 성탄절이라든지 오면 엄마가 너무 보고 싶고 외롭다. 나도 남들처럼 가족이 같이 있어서 따뜻하고 행복한 크리스마스를 보내고 싶다"며 눈물을 펑펑 쏟아 안타까움을 자아냈다.

anjee85@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

[SC이슈] “가발 씨운 지석진 왜 무관?” SBS 이상민 대상에 여론 싸늘…홀대 논란 재점화

2.

'심정지 이송' 안성기, 위급 고비 넘겼다?.."차도 언급할 단계 아냐" [공식]

3.

이지혜, 결국 '인중축소술' 이슈에 씁쓸함 토로 "너무 뭐라하지 마시라"

4.

어도어, '뉴진스 前멤버' 다니엘→'前 대표' 민희진에 431억 청구…복귀 무산 책임 묻는다[SC이슈]

5.

안재현, 동성애 코드 연기하더니...게이설 터졌다 "모델로 감사한 일" ('보석함')

연예 많이본뉴스
1.

[SC이슈] “가발 씨운 지석진 왜 무관?” SBS 이상민 대상에 여론 싸늘…홀대 논란 재점화

2.

'심정지 이송' 안성기, 위급 고비 넘겼다?.."차도 언급할 단계 아냐" [공식]

3.

이지혜, 결국 '인중축소술' 이슈에 씁쓸함 토로 "너무 뭐라하지 마시라"

4.

어도어, '뉴진스 前멤버' 다니엘→'前 대표' 민희진에 431억 청구…복귀 무산 책임 묻는다[SC이슈]

5.

안재현, 동성애 코드 연기하더니...게이설 터졌다 "모델로 감사한 일" ('보석함')

스포츠 많이본뉴스
1.

"이번에 나온다, 걔가 해야 한다" 단장이 제대로 찍었다! LG 한풀이 드디어 이뤄질까

2.

'김연경과 어깨 나란히' 레오 두 표 차에 웃었다…'전승 행진' 김다인, 생애 두 번째 MVP [공식발표]

3.

김민재 RETURN! '우리가 데려갈게'→바이아웃 1100억, 친정팀 이적…'전성기 끝' 뮌헨은 매각 적기

4.

'쏘니급 포워드' 맨시티 이적 초임박! 'BBC 비피셜' 1200억 바이아웃 충족…"한 명이 아니라 세 명을 잃는 것"

5.

[공식발표]'정정용 감독 떠난' 김천상무, 새 사령탑에 주승진 감독 선임

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.