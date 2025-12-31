악뮤 이찬혁, YG와 결별 후 첫 메시지..."오랜 날 오랜 밤, 정말 감사했어요"

기사입력 2025-12-31 17:43


[스포츠조선 김준석 기자] 악뮤(AKMU) 이찬혁이 오랜 시간 함께했던 YG엔터테인먼트를 향해 진심 어린 감사 인사를 전했다.

이찬혁은 31일 자신의 SNS 스토리를 통해 YG엔터테인먼트 사옥으로 보낸 커피차 사진을 공개하며 "신세 많이 졌습니다. 키워주셔서 감사합니다"라는 짧지만 묵직한 메시지를 남겼다.

공개된 커피차에는 "오랜 날 오랜 밤 동안 정말 감사했어요"라는 문구가 적혀 있어 눈길을 끌었다.

악뮤의 대표곡 제목을 활용한 이 문장은 YG와 함께한 긴 시간에 대한 이찬혁의 애정과 존중을 고스란히 담아내며 훈훈함을 더했다.

앞서 YG엔터테인먼트는 지난달 21일 악뮤와의 전속계약 종료 소식을 공식 발표했다. 장기간 이어진 동행이 마무리된 가운데, 이찬혁이 직접 전한 감사 인사가 공개되며 팬들의 관심이 집중되고 있다.

악뮤는 2012년 방송된 SBS 오디션 프로그램 'K팝 스타 시즌2'를 통해 얼굴을 알렸으며, 우승 이후 2013년 YG엔터테인먼트와 전속계약을 체결했다.

2014년 정식 데뷔한 이후 '200%', '기브 사랑', '오랜 날 오랜 밤', '어떻게 이별까지 사랑하겠어, 널 사랑하는 거지', '러브 리', '후라이의 꿈' 등 수많은 히트곡을 발표하며 독보적인 음악 세계를 구축해왔다.

현재 이찬혁과 이수현은 그룹 활동은 물론 솔로 아티스트로서도 각자의 색깔을 드러내며 활발한 행보를 이어가고 있다.


YG와의 결별 이후 두 사람이 어떤 새로운 행보를 보여줄지에도 이목이 쏠린다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

