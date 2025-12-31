장기용♥안은진, '베커상' 무대서 키스 직전까지…"끝까지 예뻐줘서 고마워…

|
[스포츠조선 김준석 기자] 배우 안은진과 장기용이 '2025 SBS 연기대상' 베스트 커플상 수상 무대에서 유쾌한 팬서비스로 시선을 사로잡았다.
무대에 오른 뒤 MC 신동엽은 "키스 장면을 다시 한 번 재현해보겠다"며 능청스럽게 요청해 현장을 술렁이게 했다.
이를 본 신동엽이 "장기용 씨 표정은 그게 아닌데?"라고 짚자, 안은진은 다시 한 번 팬서비스를 선보이며 현장을 웃음바다로 만들었다.
수상 소감에서 안은진은 "이 드라마를 시작할 때 가장 욕심났던 상이 바로 이 베스트 커플상이었다. 이 상을 받으면 우리가 정말 성공한 거라고 말하곤 했다"며 "촬영 내내 다정한 눈빛으로 다림이를 바라봐준 기용 씨에게 진심으로 감사하다"고 말해 훈훈함을 더했다.
장기용 역시 "이 상을 꼭 받고 싶었다. 고공 커플을 사랑해주신 시청자분들 덕분"이라며 "처음부터 끝까지 너무 예뻐줘서 진심으로 고맙다"고 안은진에게 감사 인사를 전했다.
두 사람의 자연스러운 호흡과 재치 있는 팬서비스는 시상식 최고의 명장면으로 남으며 시청자들의 뜨거운 반응을 이끌어냈다.
narusi@sportschosun.com