소녀시대 효연 "나 때문에 퇴사한 직원있다, 야근 힘들다고"..웃음기 없…

소녀시대 효연 "나 때문에 퇴사한 직원있다, 야근 힘들다고"..웃음기 없는 연기에 깜짝

최종수정 2026-01-01 05:55

[스포츠조선 이게은기자] 그룹 소녀시대 멤버 효연이 자연스러운 연기 실력으로 웃음을 줬다.

31일 '효연의 레벨업' 채널에는 '퍼컬 뭐가 중요해 쿨하면 쿨톤이지 / 가짜 김효연 EP.07 퍼스널 컬러 편'이라는 영상이 공개됐다.

제작진은 효연에게 "최근 언니가 머리색을 바꾸셨는데 가끔 톤이 안 맞는 날이 있다"라며 톤에 이어 패션까지 지적했다. 이어 "톤이 안 맞는 날에는 편집할 때 맞춘다. 그러면 야근하는 상황이 벌어져서 힘들더라. 이런 말까지 안 하려고 했는데 톤이랑 패션으로 인해 퇴사하겠다는 사람들도 나온다"라며 돌직구를 날렸다.

알고보니 이는 효연과 제작진이 능청스레 연기하는 것으로, 웃참(웃음 참기)을 보는 재미도 줬다. 효연은 놀란 척을 하며 퍼스널컬러 전문가를 만나러 갔다.


효연은 퍼스널컬러 전문가에게 "방송을 할 때 제 메이크업과 옷 색상이 어울리지 않는다고 한다. 그래서 저 때문에 퇴사한 분들도 계신다. 오늘이 중요하다고 생각한다"라며 태연하게 연기를 이어가 웃음을 안겼다. 전문가는 효연의 너스레를 보면서도 웃음을 터트리지 않고 차분하게 테스트를 이어가 재미를 더했다. 이어 효연에게 봄 웜 비비드, 클리어가 베스트라고 진단했다.

joyjoy90@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.