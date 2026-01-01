최여진, 홧김에 언더웨어 화보 결심..."내 몸 보여줄 사람이 없더라"
[스포츠조선 김준석 기자] 최여진이 자신의 몸매에 대한 솔직한 자부심과 함께 파격적인 언더웨어 화보를 촬영하게 된 이유를 털어놨다.
31일 공개된 유튜브 채널 '노빠꾸탁재훈'에는 '최여진, 미안하다 (내 몸을) 사랑한다'라는 제목의 영상이 게재됐다.
이날 탁재훈은 최여진에게 "결혼 전에 본인 몸이 너무 예쁜데 보여줄 남자가 없어서 화가 나 홧김에 속옷 화보를 찍었다고 들었는데 사실이냐"고 직설적으로 물었다.
이에 최여진은 웃으며 "맞다"고 답해 눈길을 끌었다.
최여진은 "열심히 꾸미고 가꾸고 운동하는데, 갑자기 화가 나더라. 봐주는 사람이 없는데 내가 이렇게 관리해서 뭐 하나 싶었다"며 "언더웨어 화보가 약간 껄끄러울 수는 있지만, 기회가 있을 때 한 번쯤은 찍어보자고 생각했다"고 당시 심경을 솔직하게 전했다.
파격적인 화보에 대한 반응에 대해 그는 "30대 때 찍은 화보다. 벗는 콘셉트의 화보 제안이 굉장히 많이 들어왔고, 모델로 활동할 때도 유독 수영복 화보가 많았다"고 설명했다.
또한 최여진은 자신의 신체 중 가장 아끼는 부위를 묻는 질문에 "저는 제 엉덩이를 굉장히 소중하게 생각한다"며 "만약 내세우고 싶은 부위를 하나 고르라면 다리"라고 거침없이 밝혀 현장을 웃음으로 물들였다.
한편 최여진은 지난 6월 경기도 가평 북한강 선상에서 '돌싱' 사업가 김재욱 씨와 결혼하며 새로운 인생을 시작했다.
