선우용여, 청담동 '마당 딸린 99평' 살았다…'집값 4배 신화' 고백

최종수정 2026-01-01 06:00

[스포츠조선 김준석 기자] 배우 선우용여가 과거 청담동에 마당이 딸린 대형 주택을 소유했었다는 사실을 직접 밝혀 화제를 모으고 있다.

31일 유튜브 채널 '순풍 선우용여'에는 '81세 선우용여 시어머니한테 전수받은 김치 황금 레시피 최초공개(전라도식, 밴댕이젓, 볶은 소금)'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 영상에서 선우용여는 조혜련과 함께 김장을 하며 과거 시어머니와 함께했던 시간을 떠올렸다.

그는 "어머님이랑 김치를 한 번에 100포기씩 담갔다. 독이 이만했다"며 "시동생들이 마당에 구덩이를 파서 장독을 묻어두곤 했다"고 회상했다.

이에 제작진이 "그럼 마당이 있는 집에 살았던 거 아니냐"고 묻자, 선우용여는 "그땐 마당 있는 집에서 살았다"고 답해 놀라움을 안겼다.

특히 선우용여는 결혼 후 첫 신혼집이 반포 주공아파트였다고 밝히며 레전드급 부동산 일화를 전했다.

그는 "살고 있던 반포 집이 5~6개월 만에 집값이 거의 4배 가까이 올랐다"며 "그 돈으로 청담동 집을 샀다"고 털어놨다.

당시 청담동 주택에 대해 선우용여는 "99평이었고 마당도 있었다"고 설명해 감탄을 자아냈다.


다만 그는 "결국 남편 빚을 갚느라 그 집을 팔게 됐다"며 화려했던 시절 뒤에 숨겨진 인생의 굴곡도 솔직하게 전했다.

한편 선우용여는 현재도 남다른 재력을 유지하고 있다. 이태원에 건물을 소유 중이며, 현재 거주 중인 용산구 이촌동 한강뷰 아파트는 약 28억 원에 매물로 나와 있는 것으로 알려졌다.

김장 이야기로 시작된 추억은 청담동 대저택과 반포 집값 신화까지 이어지며 시청자들의 뜨거운 관심을 끌고 있다.

narusi@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

