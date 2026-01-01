김대호, '나솔' 28기 돌싱 현커 정희♥광수 애칭에 부러움 폭발…"상상…

김대호, '나솔' 28기 돌싱 현커 정희♥광수 애칭에 부러움 폭발…"상상도 못해, 최근 들은 것중 가장 재밌어"

1일 방송되는 MBC '구해줘! 홈즈'(연출:정다히,남유정,허자윤,김성년/이하 '홈즈')에서는 코미디언 임우일과 트로트 가수 박지현 그리고 김대호가 새해 첫 임장을 떠난다.

이날 방송은 2026 병오년 새해 첫 날을 맞아 '인생의 첫 집을' 주제로 임장을 떠난다. 새해 첫 임장은 코미디언 임우일과 트로트 가수 박지현 그리고 김대호가 함께한다.

성동구 성수동에 위치한 첫 집으로 향하던 임우일은 "제가 장발을 하게 된 이유가 바로, 성수동 아파트에 살고 있는 배우 김지훈 씨 때문이다. 김지훈 씨의 기운을 받기 위해 장발을 손민수 했다"라고 고백해 눈길을 끈다. 박지현은 성수동에 인생 처음으로 와본다는 귀여운 고백으로 출연진들의 눈길을 끈다.

김숙은 세 사람이 임장할 집에 대해 "3인 가족에서 2인 가족으로 아이와 단 둘이 살게 된 첫 집이다. 집주인을 보시면 깜짝 놀라실 겁니다"라고 소개한다. 임장에 나선 세 사람은 집주인의 얼굴을 확인한 순간 입을 다물지 못하는데, 바로 '나는 솔로' 28기 출연자 정희였던 것. '나는 솔로'의 애청자 양세형은 집주인의 얼굴을 확인한 순간 흥분을 감추지 못했다고 한다.

집주인인 28기 정희는 "이 집은 싱글맘이 된 후, 아이와 살고 있는 첫 집이다"라고 소개하며, 함께 있던 광수를 향해 "이 집에 자주 놀러온다"고 말해 두 사람의 애정전선을 가감 없이 드러내 보였다고.

정희는 집 안 구석구석을 소개하며 "돌싱이 된 후, 나와 아이를 위해 이 집에 모든 것을 담았다. 인테리어 구상만 1년이 넘게 걸렸다"고 고백한다. 모든 것이 아이 위주로 꾸며진 인테리어에 대해 설명하면서 "사랑하는 사람을 이렇게 빨리 만날 줄 몰랐다"고 말해 웃음을 유발한다.

또한, 김대호는 두 사람에게 서로를 부르는 애칭을 듣고 "상상도 못했다. 최근에 들은 것 중에 제일 재밌다"며 부러움을 감추지 못했는데. 과연 두 사람의 애칭은 무엇인지 본방송에 대한 호기심을 높인다.

이어 세 사람은 성동구 행당동에 위치한 감성주택으로 향한다. 왕십리역에서 도보 5분 떨어진 곳으로 이곳은 '아파트를 떠난 젊은 부부의 첫 주택'이라고 한다. 부부가 직접 설계한 협소주택으로 곳곳에 다양한 아이디어가 숨어 있다고 해 방송에 대한 기대감을 높인다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com

