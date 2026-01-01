박시은♥진태현 부부, 2세 계획 중단..“태은이가 유일한 친자녀..아내만…

|
[스포츠조선 박아람 기자] 배우 진태현·박시은 부부가 1일, 2세 계획을 중단한다고 직접 밝혔다.
부부는 그간 팬들과 지인들로부터 다양한 방법과 조언을 받았지만, "생명의 주관자는 가장 좋은 신 말고는 다른 답이 없다"라며 2세 계획 중단의 이유를 밝혔다. 또한 진태현은 "이제는 사랑하는 아내만을 위한 삶을 살아야 한다"며 친자녀가 될 수 없지만 '아빠·엄마'라고 불러주는 아이들과 함께 따뜻하게 살아갈 뜻을 전했다.
다음은 전문
안녕하세요 박시은 진태현 부부입니다
모두 평안하시죠? 새해 좋은 아침입니다
팬들 지인들 가족들 모두에게 알려드려야 할 소식이 있어 고민하고 기도하고 이렇게 2026년 첫날 편지를 씁니다
(수고하시는 언론인 여러분 항상 저희 부부 많이 관심 가져주셔서 감사합니다 새해 더욱 건강하시고 좋은 기사 많이 써주세요
저희의 이번 새해 인사는 사랑해 주시는 팬과 가족 지인 관계자 여러분들에게 알려드리는 편지라 자극적이거나 논란이 될만한 기사 제목은 지양해 주시길 정중하게 부탁드립니다 연예면이 아닌 사회면이나 다른 곳엔 기사화해주시지 말길 간곡하게 부탁드립니다)
저희 부부는 이제 2세에 대한
꿈과 희망을 멈추기로 했습니다
우리 태은이가 저희의 유일한 친자녀였습니다
우리가 흔히 말하는 유산과는 다른
큰 의미의 아이였습니다
만삭이라는 경험 추억 기쁨과 행복을
선물해 주었던 감사함 그 자체였습니다
그동안 응원해요 힘내세요 라는
여러분의 큰 사랑 너무 감사하지만
이젠 멈춰주셔도 될 거 같습니다
사람이 살아가면서 섭리라는 게 있고
지켜야 할 선들이 분명히 존재하는데
내려놓기도 포기도 해야 할 줄 알아야
다른 시작을 할 수 있다는 걸 너무 잘 알고 있기에
가슴이 무너지고 아프지만
이제는 멈춰야 할거 같습니다
많은 분들의 좋은 병원, 좋은 방법, 좋은 약들을
DM과 댓글로 수많은 방법으로 추천해 주셨지만
생명의 주관자는 가장 좋은 하나님 말고는
다른 곳엔 답이 없다는 걸 너무 잘 알기에
이젠 부부라는 이름 말고는
삶에 큰 의미가 없어졌습니다
이제는 사랑하는 아내를 사랑하는 내 여자 말고
다른 이름은 안 시키려고 합니다
가끔 저는 아내의 아들 아내는 저의 딸이
되어주기도 하면서 서로 갖지 못하는 부분까지
더 채워줘야 하는 삶을 선택했기에
이젠 더욱 더더욱 사랑하는 아내만을 위한 삶을 살아야 합니다
친자녀가 될 수 없지만 아빠 엄마라고 불러주는
천륜,혈연보다 더 값진 딸들과
늘 함께 하나님의 사랑을 실천하며
따뜻하게 서로에게 관심이 되어주며
멋지게 살겠습니다
많은 사랑과 응원 기대 감사합니다
그동안 살아온 삶을 뒤돌아보며 늘 반성하고
조금이라도 나은 길을 가려 아내와 손잡고 갑니다
앞으로도 방송활동 등 연예인으로 직업에서도
열심히 활동하고 좋은 이웃이 되기 위해
날마다 기도 하겠습니다
저는 처음부터 아내만 있으면 부족함이 없었습니다
지난 5년 넘게 아내와 노력한 모든 시간 감사함으로 잘 간직하려 합니다
여러분도 저도 응원과 기대하느라 고생하셨습니다
이젠 예쁘게 사는 저희 두 사람 응원 해주세요
새해 복 많이 받지 마시고
새해엔 우리 모두 복을 나누는 삶 삽시다
긴 글 읽어주심에 감사합니다 ^^