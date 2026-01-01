[SC이슈] "우리 다시 만나" 의미심장한 암시→황민현도 공유..워너원 돌아오나

기사입력 2026-01-01 12:25


[스포츠조선 문지연 기자] '프로듀스 101 시즌2'를 통해 탄생했던 프로젝트 그룹 워너원의 재결합을 암시하는 영상이 공개됐다.

Mnet 플러스는 1일 공식 유튜브 채널에 '2026 커밍순 우리 다시 만나'라는 제목의 영상을 공개했다. 공개된 영상에서는 한 인물이 카세트 테이프를 재생하는 모습이 담겼다. 해당 테이프를 재생하자 "우리 다시 만나"라는 워너원의 노래가 들려오며 팬들의 가슴을 뛰게 만들었다.

이는 워너원의 히트곡인 '봄바람' 속의 가사로, 해체 전 워너원과 팬들이 다시 만나기를 기도하는 마음을 담았던 노래. 이에 다시 만나자는 약속처럼 워너원이 돌아오는 것 아니냐는 팬들의 기대감이 고조되는 중이다. 멤버인 황민현도 자신의 개인 계정에 해당 영상을 올리면서 이 암시가 '공식'이 되는 것 아니냐는 희망을 심어주고 있다.

워너원은 2017년 Mnet '프로듀스 101 시즌2'를 통해 결성됐던 11인조 프로젝트 그룹. 강다니엘. 박지훈, 이대휘, 김재환, 옹성우, 박우진, 라이관린, 윤지성, 황민현, 배진영, 하성운이 멤버로 발탁되면서 큰 인기를 얻었다. 2019년 프로젝트 기간의 만료에 따라 활동을 종료했었지만, 2021년 MAMA 무대에서 재결합 무대를 선보여 팬들의 환호를 받았던 바 있다. 이에 다시 시간이 흐른 뒤 만나게 될 이들이 어떤 모습을 보여주게 될지 관심이 집중되고 있다.


