'치과의사♥'이정현 둘째 딸, 엄마 닮아 돌잡이 마이크 잡나 ('편스토랑')

기사입력 2026-01-01 14:55


'치과의사♥'이정현 둘째 딸, 엄마 닮아 돌잡이 마이크 잡나 ('편스토랑…
사진 제공=KBS

[스포츠조선 안소윤 기자] '신상출시 편스토랑' 이정현 둘째 서우의 돌잡이가 공개된다.

2일 2026년 첫 KBS2 '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑')이 방송된다. 이날 방송에서는 일도 육아도 요리도 완벽하게 해내는 만능여신 이정현의 특별한 하루가 공개된다. 바로 이정현 둘째 딸 서우가 첫 번째 생일인 돌을 맞이한 것. 가족들의 축하 속에서 무럭무럭 자라는 서우, 그런 서우와 함께해 행복한 이정현 가족의 모습이 흐뭇한 미소를 유발할 전망이다.

이날 공개되는 이정현 VCR은 한껏 차려 입은 이정현 가족의 모습으로 시작된다. 이정현과 남편, 귀염둥이 딸 서아-서우 자매가 모두 모여 서우의 돌 사진을 촬영한 것. 가족사진에 이어 이정현과 남편, 부부의 사진도 이어진다. 사진사의 다정한 포즈 요구에 이정현 남편이 손 등에 뽀뽀를 날리자 이정현은 어색한 듯 어쩔 줄 몰라 해 웃음을 선사한다.

이어 가족들이 모인 서우의 돌잔치가 펼쳐진다. 귀여운 서우의 모습에 이정현의 시아버지, 시어머니도 함박웃음을 지은 가운데, 드디어 돌잔치의 하이라이트라고 할 수 있는 돌잡이가 시작된다. 마이크, 청진기, 연필, 법봉, 명주실, 돈 등 가운데 과연 서우가 돌잡이로 무엇을 잡을지 가족들 모두의 시선이 집중된다.

이정현 남편은 "첫째가 청진기 잡아서 둘째는 마이크 잡아도 좋을 것 같다"라고 말한다. 이정현 역시 "마이크 잡았으면 좋겠다"라고 바람을 드러내기도. 엄마와 아빠의 간절한 기대 속에 과연 서우가 돌잡이로 잡은 것은 무엇일지, 가족들 모두 웃음을 빵 터트린 뜻밖의 서우의 돌잡이는 '편스토랑' 본 방송에서 확인할 수 있다.

그런가 하면 돌잔치 중 며느리 이정현을 위해 시어머니가 준비한 깜짝 이벤트가 공개된다. 깜짝 놀란 이정현을 보며 시어머니는 며느리에게 하고 싶은 속마음을 담은 깜짝 손 편지를 읽어 내려간다. 편지에 담긴 시어머니의 솔직한 이야기에 이정현은 큰 감동을 받았다는 후문. 뿐만 아니라, 시어머니는 "서아, 서우 봐줄 테니 둘이 여행이라도 다녀와"라며 두둑한 용돈 봉투까지 내밀어 이정현을 깜짝 놀라게 만든다.

한편 KBS2 '편스토랑'은 1월 2일 오후 8시 30분 방송된다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

“故 송도순, 열흘 전부터 혼수상태”…남궁옥분, 마지막 순간 전해 [전문]

2.

박시은♥진태현 부부, 2세 계획 중단..“태은이가 유일한 친자녀..아내만을 위한 삶 살 것” [전문]

3.

111만 뷰티 유튜버 다또아, 29세 나이로 사망..유가족 “과도한 추측 자제 부탁”

4.

28기 정희, 딸과 사는 '성수 아파트' 공개 "♥광수 자주 놀러온다" ('구해줘 홈즈')

5.

[SC이슈] '박시은♥' 진태현, 새해 첫날 무거운 고백.."2세에 대한 꿈과 희망 멈추기로"

연예 많이본뉴스
1.

“故 송도순, 열흘 전부터 혼수상태”…남궁옥분, 마지막 순간 전해 [전문]

2.

박시은♥진태현 부부, 2세 계획 중단..“태은이가 유일한 친자녀..아내만을 위한 삶 살 것” [전문]

3.

111만 뷰티 유튜버 다또아, 29세 나이로 사망..유가족 “과도한 추측 자제 부탁”

4.

28기 정희, 딸과 사는 '성수 아파트' 공개 "♥광수 자주 놀러온다" ('구해줘 홈즈')

5.

[SC이슈] '박시은♥' 진태현, 새해 첫날 무거운 고백.."2세에 대한 꿈과 희망 멈추기로"

스포츠 많이본뉴스
1.

'스피드X체력X미모 다가진 국대FW'최유리 3년만의 리그 컴백!수원FC 유니폼 입었다[공식발표]

2.

8시즌 184경기 등판→재계약 불가 통보→타팀 베팅볼투수로 새출발, 최고 155km 강속구 던지던 2지명 우완 "그라운드서 다시 만날 수 있게 됐다"[민창기의 일본야구]

3.

"2026시즌 다시 비상,행복날개" 제주SK,조자룡 제6대 대표이사 선임[공식발표]

4.

韓 초대형 이적설 터졌다, 이탈리아 유력지 "김민재, AC밀란 이상적 타깃"→하지만 쉽지 않다 '높은 연봉 걸림돌'

5.

[오피셜]"레전드 몰리나 꿈꾼다" FC서울, 성남에서 '30골 4도움' 후이즈 영입

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.