이상이, 촬영 중 실신해 '얼굴 박살'.."얼굴 반이 피였다"

기사입력 2026-01-01 16:55


이상이, 촬영 중 실신해 '얼굴 박살'.."얼굴 반이 피였다"

이상이, 촬영 중 실신해 '얼굴 박살'.."얼굴 반이 피였다"

[스포츠조선 김준석 기자] 배우 이상이가 드라마 촬영 도중 발생한 부상으로 얼굴 수술을 받았던 사실을 처음으로 털어놨다.

1일 유튜브 채널 '뜬뜬'에는 '세배는 핑계고｜EP.96'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 영상에는 유재석을 비롯해 한국예술종합학교 10학번 동기인 배우 이상이, 김성철, 안은진이 출연해 솔직한 이야기를 나눴다.

대화 도중 이상이의 촬영 중 부상 에피소드가 언급되자 김성철은 "상이가 촬영하다가 크게 다쳤다"며 당시를 떠올렸다.

그는 "촬영 중 갑자기 블랙아웃이 와서 넘어졌고, 얼굴을 아스팔트에 갈아서 다쳤다. 너무 힘들어했고 얼굴에 상처가 나서 영상통화를 했더니 얼굴에 뭘 잔뜩 붙이고 있더라"고 회상했다.

이어 김성철은 이상이가 당시 "의사 선생님이 연기를 못 할 수도 있다고 했다. 얼굴로 먹고 사는데"라고 말했다며 "듣는 입장에서는 너무 걱정됐지만, 상이는 원래 얼굴로만 연기하는 배우가 아니지 않나 싶었다"고 덧붙여 웃음을 자아냈다.


이상이, 촬영 중 실신해 '얼굴 박살'.."얼굴 반이 피였다"
이에 이상이는 그동안 공개하지 않았던 사고 당시의 상황을 직접 설명했다.

그는 "위험한 장면도 아니었고, 다른 배우를 들고 힘을 주는 코미디 장면이었다"며 "핏줄 클로즈업을 위해 호흡을 강하게 한 뒤 '컷' 하자마자 서 있다가 그대로 아스팔트로 쓰러졌다"고 밝혔다.


이상이는 "응급실에 갔는데 바로 수술이 어렵다고 하더라. 성형외과를 알아봤는데 선생님이 '이건 쉽지 않겠다'고 하셨다"며 "살이 다 떨어져 나간 상태였고, 결국 수면마취 후 한 시간 넘게 수술을 받았다"고 털어놨다.

그러면서 "당시 얼굴의 반이 피로 덮여 있었다. 지금은 웃으면서 얘기하지만 사실 아직도 흉터가 남아 있다"며 담담하게 고백해 안타까움을 더했다.

예상치 못한 사고와 수술을 겪고도 촬영을 이어온 이상이의 고백에 출연진은 물론 시청자들 역시 깊은 공감과 응원의 반응을 보이고 있다.

narusi@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박시은♥진태현 부부, 2세 계획 중단..“태은이가 유일한 친자녀..아내만을 위한 삶 살 것” [전문]

2.

박나래 전 매니저, “술자리서 얼굴 향해 잔 던져 4바늘” 주장..박나래 측 “그런 적 없다”

3.

[SC이슈] '박시은♥' 진태현, 새해 첫날 무거운 고백.."2세에 대한 꿈과 희망 멈추기로"

4.

숙행과 만난 유부남 폭로 "키스는 했지만 동거는 아니다" (연예뒤통령)

5.

김지민 "신용카드X→무조건 체크카드만…♥김준호와 연애 조건 1번이 마이너스통장無"(이호선의 사이다)

연예 많이본뉴스
1.

박시은♥진태현 부부, 2세 계획 중단..“태은이가 유일한 친자녀..아내만을 위한 삶 살 것” [전문]

2.

박나래 전 매니저, “술자리서 얼굴 향해 잔 던져 4바늘” 주장..박나래 측 “그런 적 없다”

3.

[SC이슈] '박시은♥' 진태현, 새해 첫날 무거운 고백.."2세에 대한 꿈과 희망 멈추기로"

4.

숙행과 만난 유부남 폭로 "키스는 했지만 동거는 아니다" (연예뒤통령)

5.

김지민 "신용카드X→무조건 체크카드만…♥김준호와 연애 조건 1번이 마이너스통장無"(이호선의 사이다)

스포츠 많이본뉴스
1.

8시즌 184경기 등판→재계약 불가 통보→타팀 베팅볼투수로 새출발, 최고 155km 강속구 던지던 2지명 우완 "그라운드서 다시 만날 수 있게 됐다"[민창기의 일본야구]

2.

프로팀 울산 감독 후보인데, 야구인들 누구도 모른다...베일에 싸인 제3의 인물, 도대체 누구?

3.

[오피셜]"레전드 몰리나 꿈꾼다" FC서울, 성남에서 '30골 4도움' 후이즈 영입

4.

"2026시즌 다시 비상,행복날개" 제주SK,조자룡 제6대 대표이사 선임[공식발표]

5.

'이럴수가' 정지석→임재영 줄부상 한숨…'명장'의 다음 카드, 38세 베테랑 첫 스타팅 "준비 잘해왔다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.