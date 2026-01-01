김지민, '김준호♥'에 '잔고 마이너스면 OUT'…결혼 전 연애부터 차단했다

기사입력 2026-01-01 17:23


김지민, '김준호♥'에 '잔고 마이너스면 OUT'…결혼 전 연애부터 차단…

[스포츠조선 김준석 기자] 개그우먼 김지민이 결혼 전 남편 김준호에게 통 큰 씀씀이와 관련해 단호한 기준을 세웠던 일화를 공개한다.

오는 3일 오전 10시 방송되는 SBS Plus '이호선의 사이다' 6회에서는 돈 때문에 정떨어지는 '머니 빌런' 사연들이 공개돼 분노 지수를 끌어올린다.

특히 소고기뭇국에 소고기를 넣지 않는 아내부터 채소 씻은 물로 아기를 목욕시키는 엄마, 아들 부부에게까지 손을 뻗은 시어머니 등 돈 앞에서 드러난 가족의 민낯을 낱낱이 짚어내며 시청자들의 공분을 자아낼 예정이다.


김지민, '김준호♥'에 '잔고 마이너스면 OUT'…결혼 전 연애부터 차단…
연예계 대표 '알뜰녀'로 정평 난 김지민은 역대급 머니 빌런들의 사연을 듣던 중 "나는 무조건 체크카드만 쓴다. 신용카드는 만들어두기만 했지 0원도 안 쓴다"라며 돈 절약 관련 꿀팁을 전한다.

'자신이 번 돈에서 돈을 쓰자' 주의라는 김지민은 "김준호와 연애할 때 첫 번째 조건이 통장 잔고가 마이너스면 절대 안 사귄다는 거였다"라고 돈과 연애에 대한 확고한 기준을 밝혀 놀라움을 자아낸다.

과연 김지민의 통보에 김준호는 어떤 반응을 보였을지 호기심을 높인다.

또한 이호선은 "우리 남편은 국제급 짠돌이다"라며 "결혼하고 나서도 옷을 거의 안 산다. 총각 때 입던 옷이 아직도 맞는다. 그게 더 신기하다"라고 털어놓는다.

그러나 곧이어 "그렇게 아껴도 소용이 없다"라는 반전 발언을 덧붙여 모두를 포복절도하게 한다. 이호선이 모두를 빵 터지게 만든 뜻밖의 사연은 무엇인지 관심을 끈다.


그런가 하면 이호선과 김지민은 '이호선의 사이다' 6회에서 자식을 돈벌이에 이용하는 하나의 도구처럼 이용한 역대급 악랄한 사연이 공개되자, "자식 뒤통수를 친 거냐"라며 분노를 감추지 못한다.

단순한 금전 갈등을 넘어 가족의 신뢰를 송두리째 무너뜨린 사연의 정체는 무엇일지 궁금증을 모은다.

제작진은 "이번 회차에서는 돈이라는 이유로 본인은 물론 가족과 사랑이 어떻게 망가질 수 있는지를 적나라하게 담는다"라며 "사상 최고 머니 빌런들에 대한 이호선과 김지민의 통쾌한 대처법을 기대해 달라"라고 전했다.

narusi@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

숙행과 만난 유부남 폭로 "키스는 했지만 동거는 아니다" (연예뒤통령)

2.

심장마비 신영록, 50일 만에 의식 회복 후 근황 “다시 팬들과 만날 것”

3.

제니 아닌 줄..파격 숏컷 스타일에 완전히 다른 사람 됐네

4.

유재석, '런닝맨' 촬영 중 안면부상 응급실行 "눈썹 위 찢어져, 성형외과 치료"

5.

[SC이슈] 방송3사 2025 '연기 최강' 결정됐다..SBS 이제훈·MBC 서강준·KBS 안재욱·엄지원 '대상' 수상

연예 많이본뉴스
1.

숙행과 만난 유부남 폭로 "키스는 했지만 동거는 아니다" (연예뒤통령)

2.

심장마비 신영록, 50일 만에 의식 회복 후 근황 “다시 팬들과 만날 것”

3.

제니 아닌 줄..파격 숏컷 스타일에 완전히 다른 사람 됐네

4.

유재석, '런닝맨' 촬영 중 안면부상 응급실行 "눈썹 위 찢어져, 성형외과 치료"

5.

[SC이슈] 방송3사 2025 '연기 최강' 결정됐다..SBS 이제훈·MBC 서강준·KBS 안재욱·엄지원 '대상' 수상

스포츠 많이본뉴스
1.

프로팀 울산 감독 후보인데, 야구인들 누구도 모른다...베일에 싸인 제3의 인물, 도대체 누구?

2.

'와 한국이 대만 못이기나' 일본은 통곡의 벽? 세계 4위인데 아시아 3위라니

3.

[단독]전북-부산 '빅딜 성사', 조위제↔안현범+현금 '스왑딜'

4.

[SI 설문 오피셜]'메시 보다 SON과 함께 뛰고 싶다' MLS 선수들이 가장 선호하는 팀 1위→LAFC, 인터마이애미 눌렀다

5.

[오피셜]"승격 역사 쓰는 시즌 만들겠다" 서울 이랜드, '핵심 미드필더' 박창환 재계약!

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.