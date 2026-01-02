비, '알쓰' 김태희♥ 두고 말실수 터졌다 "술 끝까지 마시는 애인 매력…

비, '알쓰' 김태희♥ 두고 말실수 터졌다 "술 끝까지 마시는 애인 매력있어"
[스포츠조선 이게은기자] 가수 겸 배우 비가 아내 김태희를 언급하다 뜻밖의 실언으로 웃음을 자아냈다.
1일 '시즌비시즌' 채널에는 '이건 첫 번째 레슨, 연예계에서 지켜야 할 예절 (ft. 인피니트 남우현, 빅스 정택운(레오)'라는 영상이 공개됐다.
비는 남우현, 레오와 함께 밸런스 게임을 진행했다. "둘 중 더 선호하는 애인은? 술 끝까지 VS 술 싫어"라는 질문이 나오자, 비는 "나는 술 한 방울도 못 먹는 애인과 살고 있다"라며 김태희를 언급해 눈길을 끌었다. 이어 "내가 술을 가르쳐서 맥주 두 잔까지 마시고 있다"라며 최근 김태희의 주량이 조금은 늘었다고 밝혔다.
남우현이 "그래도 술을 끝까지 마시는 건 좀 힘들어지지 않을까"라며 고개를 갸우뚱하자, 비는 "끝까지 마시는 거 그래도 매력있다"라며 실언을 해 웃음을 안겼다. 비는 곧바로 "아니다. 너 왜 (술 끝까지 마시는 게) 문제가 많다고 생각해?"라며 말을 돌렸다.
비는 또 "나는 술을 끝까지 달리는 애인 만나... 만나본 적은 없지만 매력 있을 것 같다"라며 다시 함정에 자신이 빠져 웃음을 자아냈다.
한편 비와 김태희는 2017년 결혼했으며 슬하에 두 딸을 뒀다.
