슈, 임효성과 부부싸움 후 연락 끊었다…"차단·집 비번 변경"

기사입력 2026-01-02 22:17


[스포츠조선 김준석 기자] 가수 슈가 약 두 달간 유튜브 업로드를 멈췄던 이유를 솔직하게 털어놨다. 남편과의 갈등부터 집을 바꾼 사연까지, 가감 없는 고백이 이어졌다.

2일 슈의 유튜브 채널 '인간 That's 슈'에는 '2달 동안 업로드 멈춘 이유 최초 공개'라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 슈는 새로운 제작진과 함께 등장해 근황과 함께 그간의 공백에 대해 설명했다.

슈는 "유튜브를 기다려 주신 분들이 많았는데 그동안 정말 바쁘게 지냈다"며 "새로 시작하는 사업과 준비 중인 브랜드들이 있었다"고 말했다.

이어 "채널도 리뉴얼하고 새로운 팀과 재미있는 콘텐츠를 만들고 싶다"며 복귀 소감을 전했다.

특히 시선을 끈 것은 남편과의 관계에 대한 솔직한 발언이었다. 슈는 "많은 분들이 왜 나만 나오냐, 남편은 어디 갔냐고 묻더라"며 "차단 상태다. 집안 일로 이야기를 하다가 싸웠다"고 털어놨다.

이어 "한 달 반 정도 됐다. 집 비밀번호도 바꿔버렸다"고 덧붙여 놀라움을 안겼다.

다만 슈는 담담한 태도로 "괜찮다. 열심히 해보려고 한다"며 현재 상황을 받아들이는 모습을 보였다.


제작진과의 대화에서는 "유튜브는 자유로운 공간이니까 일상 위주로 자연스럽게 찍고 싶다"고 앞으로의 방향도 밝혔다.

영상에서는 슈의 집도 공개됐다. 그는 셀프 인테리어로 완성한 공간을 소개하며 "언니와 아이들과 함께 만든 집"이라며 애정을 드러냈다. 고가의 인테리어 대신 직접 페인트칠과 미장 작업을 했다는 설명에 제작진도 감탄을 보냈다.

또 슈는 메이크업과 헤어를 직접 한다며 "이제는 샵 가는 시간도 아깝다"고 현실적인 일상을 공개했다. 아이들과의 소소한 에피소드, 소소한 소비 취향까지 더해지며 특유의 털털한 매력이 드러났다.

마지막으로 슈는 "오늘은 일부만 보여드린 것"이라며 "댓글로 보고 싶은 콘텐츠를 많이 남겨 달라. 함께 웃을 수 있는 채널을 만들고 싶다"고 전했다.

narusi@sportschosun.com

