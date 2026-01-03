정선희, 김영철 향한 의미심장 한 마디..."첫 번째도 두 번째도 너야"

|
[스포츠조선 김준석 기자] 개그우먼 정선희가 절친 김영철을 향해 던진 의미심장한 한마디로 이목을 끌었다.
방송 초반 정선희는 김영철의 성격을 언급하며 "방송에서는 개인기가 많고 파워 E처럼 보이지만 실제로는 굉장히 디테일한 사람"이라며 "그 성격으로 개그계에서 오래 버틴 것도 대단하다. '아는 형님'에서 보이는 모습은 일종의 연막일 수 있다"고 말했다. 이어 "그 이면을 나랑 제일 많이 나눴다"며 두 사람의 깊은 친분을 드러냈다.
김영철은 "누나가 좋아하는 모습이 좋아서 준비했다. 크리스마스 선물 겸"이라며 "색깔을 뭘 좋아할지 몰라서 두 개를 샀다"고 밝혀 정선희를 웃게 만들었다.
이후 김영철이 "최근에 남자한테 가방 받은 게 몇 년 전이냐"고 묻자, 정선희는 잠시 망설이다가 "첫 번째도 두 번째도 너야"라고 답해 분위기를 단숨에 끌어올렸다.
이에 김영철은 "오프닝할 때랑 표정이 완전 다르다"고 받아쳤고, 정선희는 웃으며 상황을 정리했다.
한편 김영철은 방송인 겸 라디오 DJ로 활발히 활동 중이며, '김영철 오리지널'은 절친 게스트들과의 솔직한 토크로 연예계 뒷이야기를 전하며 꾸준한 화제를 모으고 있다.
