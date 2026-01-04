김수용, 병원 이송 중 2차 심정지 발생..."즉시 심폐소생술 3분 만에…

[스포츠조선 조윤선 기자] 개그맨 김수용이 2차 심정지까지 겪었던 당시 긴박했던 상황이 공개됐다.
3일 방송된 MBN '속풀이쇼 동치미'에는 김수용이 심정지로 쓰러졌을 당시 현장에 출동했던 가평소방서 구급대원들이 출연했다.
이날 구급대원은 "신고 전화받고 8분 만에 사고 현장에 도착했는데 (김수용이 쓰러진 곳이) 실외 잔디밭이었다"며 당시 상황을 설명했다.
당시 김수용은 김숙, 임형준과 함께 캠핑 관련 유튜브 콘텐츠 촬영을 준비하던 도중 급성 심근경색으로 쓰러졌다.
구급대원은 "(현장에 도착했을 때) 처음에는 의식이 없는 상태로 심정지 상황이었다. 그때 당시 임형준이 심폐소생술을 하고 있었고, 김숙도 옆에서 도움을 주고 있었다"고 전했다.
이어 "지도 의사에게 병원까지 3~40분 정도 걸린다고 하니까 '병원과 거리가 머니까 현장에서 심폐소생술을 30분간 진행하고 병원에 이송하라'고 했다"며 "제세동기를 8회 정도 시행하고 이후 20분 넘게 가슴 압박을 했다"고 밝혔다. 그러면서 "보통 5분 정도면 의식이 돌아오는데 흔하지 않은 상황이었다"며 "'이젠 희망이 없겠구나'라는 생각이 들었다"고 털어놨다.
그러나 끝까지 포기하지 않았다는 구급대원은 "지도 의사가 약물을 투여하자고 해서 약물 투여했고, 10분 후에 다시 소생했다"고 말했다.
그 결과 30분 만에 심장이 다시 뛰기 시작했으나, 병원 이송 중 2차 심정지가 발생했다고. 구급대원은 "보통 심정지 환자 같은 경우는 언제든 다시 재 심정지가 발생할 수 있어서 발생 즉시 심폐소생술을 다시 실시했고 2~3분 내로 다시 의식이 돌아와서 다행히 그 후로는 심정지가 발생하지 않았다"고 전했다.
구급대원은 급성 심근경색의 가장 큰 원인 중 하나로 흡연을 꼽으며 "(김수용도) 현장에서 독한 담배를 피우다가 쓰러졌다. 금연은 0순위라고 생각한다. 실제로 근무하면서도 흡연하다가 사망하는 경우가 많다"고 경고했다.
또 "심장 관련 질환은 체중 관리가 중요하기 때문에 체중 관리 포함해서 술, 담배 등 건강 관리에 유의해서 우리가 구급대원으로 활동할 때 다시 뵙는 일이 없었으면 좋겠다"고 밝혔다.