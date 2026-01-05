고현정 맞나 도끼·쩍벌 AI 영상에 팬들 술렁…"내릴까요?"

기사입력 2026-01-05 14:21


고현정 맞나 도끼·쩍벌 AI 영상에 팬들 술렁…"내릴까요?"

고현정 맞나 도끼·쩍벌 AI 영상에 팬들 술렁…"내릴까요?"

[스포츠조선 김준석 기자] 배우 고현정이 유쾌한 AI 영상을 공개하며 화제를 모으고 있다.

고현정은 지난 4일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 "다 잘될 겁니다 여러분. 새해 복 많이 받으세요"라는 문구와 함께 한 편의 영상을 게재했다.

공개된 영상 속 고현정은 의자에 앉아 도끼를 들고 미소를 짓다가, 이내 표정을 바꾸며 도끼를 휘두르는 모습으로 반전을 선사했다.

이어 도끼는 칼로 바뀌었고, 다리를 크게 벌린 채 다소 어설픈 동작으로 마무리되며 웃음을 자아냈다. 해당 영상은 AI 기술을 활용해 제작된 영상이다.

고현정은 영상과 함께 "액션 배우 여자 최우수연기상 수상자 감사 영상으로 만들어봤어요. 너무 어설프죠"라는 글을 덧붙이며 특유의 유쾌한 매력을 더했다.

이를 본 팬들은 "너무 귀엽다", "언니 이런 거 너무 좋아요", "은근히 잘 어울린다" 등 다양한 반응을 쏟아냈다.

특히 고현정은 댓글 창에 직접 "영상 내릴까요 ㅎㅎㅎ"라는 글을 남기며 팬들과 소통해 눈길을 끌었다.

한편, 고현정은 SBS '사마귀:살인자의 외출'을 통해 2025 SBS 연기대상에서 미니시리즈 장르 액션 부문 여자 최우수연기상을 수상했다.

narusi@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이정재·정우성, 국민 배우 안성기 마지막 길 배웅..눈물의 운구

2.

60년 짝꿍 조용필 두고 떠난 안성기..‘기타 숨은 인연’도 화제

3.

故안성기 장남 안다빈, 아버지 마지막 길 지키며 남긴 한 장의 사진

4.

토니안이 밝힌 美 유학 시절 이야기..“링컨 대통령 가장 위대한 리더” (스모킹 건)

5.

[SC이슈] '오징어 게임', 美크리틱스 초이스 어워즈 최우수 외국어 시리즈..박찬욱은 '불발'

연예 많이본뉴스
1.

이정재·정우성, 국민 배우 안성기 마지막 길 배웅..눈물의 운구

2.

60년 짝꿍 조용필 두고 떠난 안성기..‘기타 숨은 인연’도 화제

3.

故안성기 장남 안다빈, 아버지 마지막 길 지키며 남긴 한 장의 사진

4.

토니안이 밝힌 美 유학 시절 이야기..“링컨 대통령 가장 위대한 리더” (스모킹 건)

5.

[SC이슈] '오징어 게임', 美크리틱스 초이스 어워즈 최우수 외국어 시리즈..박찬욱은 '불발'

스포츠 많이본뉴스
1.

김민재 데려오고 싶은데 돈이 없어요! AC 밀란과 재연결…이적시장서 KIM 주목→뮌헨은 거절

2.

1군 데뷔도 전에 등번호 3번 바꾼 배려의 아이콘, 팬과 이웃 위해 3년째 이어온 '진심'

3.

'감독 교체' 파격 결단! "프랭크 경질, 글라스너 선임"…돈 안 쓰는 운영 방식 불만→"분명한 업그레이드"

4.

'월드컵 우승 목표' 日 대형 호재! 월드컵 진출→네이션스컵 16강 탈락 튀니지, 감독 전격 경질

5.

손흥민 2000억 어떻게 거절했나...'연봉 330억' 황희찬 前 동료, 돈 다 벌고 유럽 복귀 예고→"맨체스터 유나이티드 접촉"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.