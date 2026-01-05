고현정 맞나 도끼·쩍벌 AI 영상에 팬들 술렁…"내릴까요?"
[스포츠조선 김준석 기자] 배우 고현정이 유쾌한 AI 영상을 공개하며 화제를 모으고 있다.
고현정은 지난 4일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 "다 잘될 겁니다 여러분. 새해 복 많이 받으세요"라는 문구와 함께 한 편의 영상을 게재했다.
공개된 영상 속 고현정은 의자에 앉아 도끼를 들고 미소를 짓다가, 이내 표정을 바꾸며 도끼를 휘두르는 모습으로 반전을 선사했다.
이어 도끼는 칼로 바뀌었고, 다리를 크게 벌린 채 다소 어설픈 동작으로 마무리되며 웃음을 자아냈다. 해당 영상은 AI 기술을 활용해 제작된 영상이다.
고현정은 영상과 함께 "액션 배우 여자 최우수연기상 수상자 감사 영상으로 만들어봤어요. 너무 어설프죠"라는 글을 덧붙이며 특유의 유쾌한 매력을 더했다.
이를 본 팬들은 "너무 귀엽다", "언니 이런 거 너무 좋아요", "은근히 잘 어울린다" 등 다양한 반응을 쏟아냈다.
특히 고현정은 댓글 창에 직접 "영상 내릴까요 ㅎㅎㅎ"라는 글을 남기며 팬들과 소통해 눈길을 끌었다.
한편, 고현정은 SBS '사마귀:살인자의 외출'을 통해 2025 SBS 연기대상에서 미니시리즈 장르 액션 부문 여자 최우수연기상을 수상했다.
