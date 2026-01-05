이민정, 신동엽 '대변썰' 팩트체크..."내가 새 팬티로 챙겨줬다"

|
[스포츠조선 김준석 기자] 방송인 신동엽의 이른바 '대변 해프닝'이 또 한 번 소환됐다.
영상서 정호철은 이민정에게 "누나 진짜 궁금한게 있는데 병헌이 형님 나오셨을 때 동엽이 형님이 그 집 놀러가서 똥 그거"라며 대변썰을 언급했다.
이어 이민정은 "제가 그래도 새걸로 챙겨드렸다"라며 "그게 약간 색깔이 화려해서 오빠가 '약간 이건 아닌데'라고 했던 걸로 기억한다"라고 덧붙여 웃음을 더했다.
술을 마시던 중 이병헌은 "이 녀석 똥 싼 얘기 생각난다"라고 입을 열었고, 신동엽은 "똥은 아니다. 오해하겠다"라고 정색했다.
이병헌은 "우리 집에 초대를 했는데 동엽이가 얼굴이 하얗게 되서 들어왔다. 방귀 뀐다고 꼈는데 축축하다. 젖어 들기 전에 빨리 줘라라고 그랬다. 그래서 내가 안 입는 것 중에 작아서 안 입는 팬티를 줬다"라고 이야기했다.
이에 신동엽은 "그때 병헌이가 집에 있는 비싼 술을 꺼내줘서 맛있게 먹었다. 그러다가 방귀가 나올 때 있지 않냐. 근데 뭐가 이상해서 봤더니 아주 살짝 뭐가 나왔다. 그래서 너무 놀래서 씻고 '병헌아 팬티 하나 줘'라고 했는데 '자기야 동엽이 팬티 하나 줘'라고 하더라 나쁜놈이다"라고 해명한 바 있다.
