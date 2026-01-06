[공식]故 진데님, 29세로 사망…유족 "원인은 사고사" 강조(전문)

|
[스포츠조선 정빛 기자] 가수 진데님(김정엽, 29)이 세상을 떠난 사실이 뒤늦게 전해졌다.
다만 최근 증상이 급격히 악화되면서 가족의 도움만으로는 통제가 어려운 상태에 이르렀다고 전했다.
또 "오빠는 생전에 '내가 떠나는 날은 천국에 가는 기쁜 날이니 슬퍼하지 말라'고 말하곤 했다"며 "슬픔 속의 대상으로만 남기기보다, 오빠가 남긴 음악과 따뜻한 기억으로 오래 기억해 주시길 바란다"고 당부했다.
유족은 경황이 없어 친지들만 모여 조용히 장례를 치렀다고 덧붙였다.
진데님은 얼터너티브 R&B와 인디 팝 등을 아우르는 음악으로 활동해온 가수다. 2016년 홍대 일대에서 버스킹 활동을 시작하며 이름을 알렸고, 2020년부터 활동명을 진데님으로 바꾸고, '망망한 바다', '페어리테일', '갓 오브 러브', '피어나', '이 밤이 지나면', '이터널' 등 다수의 곡을 발표했다.
다음은 진데님 여동생이 올린 글 전문.
안녕하세요 김정엽의 여동생입니다.
2025년 12월 17일 저녁, 사고로 인해 오빠 정엽이 세상을 떠났습니다. 경황이 없어 친지들만 모여 조용히 장례를 치루고 보내주었으나 오빠를 사랑해 주시고 음악을 아껴 주신 분들께 정확한 사실을 알리는 것이 맞다고 판단하여 이렇게 말씀드립니다:
정엽이오빠는 2015년부터 양극성정동장애와
조현 증상으로 치료를 받아왔습니다.
본인 또한 병을 인지하고 있었고, 병원 치료와 약물 복용을 지속하며 병세를 관리하려 노력해 왔습니다.
그러나 최근 증상이 급격히 악화되었고, 가족의 도움만으로는 통제가 어려운 상태에 이르렀습니다.
투병 중에도 오빠는 신앙을 통해 삶을 유지하며, 주변에 사랑과 믿음을 전하려 노력하며 살아왔습니다.
다만 병의 영향으로 충동적인 행동이 반복되었고, 이는 본인의 의지와는 무관한 증상이었습니다.
그로 인해 오빠 본인과 가족 모두 오랜 시간 큰 고통을 겪어왔습니다.
오빠의 사망 원인은 자살이 아니라, 병증에 따른 사고로 인한 추락사임을 분명히 밝힙니다.
그동안 오빠를 사랑해 주신 모든 분들께
진심으로 감사드립니다.
오빠는 생전에 "내가 떠나는 날은 천국에 가는 기쁜 날이니 슬퍼하지 말라"고 말하곤 했습니다.
그 말처럼, 오빠의 죽음은 애통하고 안타깝지만 저희 가족은 오빠가 평안한 곳에 갔다고 믿고 있습니다.
정엽오빠를 슬픔 속의 대상으로만 남기기보다,
오빠가 남긴 음악과 따뜻한 기억으로
오래 기억해 주시기를 바랍니다.
오빠의 장지는 안성 에버그린 수목원에 아버지 곁에 마련되어 있습니다.
명복을 빌고 애도의 마음을 전하고 싶으신 분들께서는 방문해 주셔도 괜찮습니다.
연중무휴로 운영하고 있으니 언제든 편하신 때에 찾아주시면 됩니다.
그리고 이 일로 너무 오래 마음 아파하지 않으셨으면 합니다.
지금까지 Jindenim 을 사랑해주셔서 감사합니다.
-여동생 단비 올림-
