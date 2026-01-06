'통장 잔고 97만원' 윤영미, 또 50일 해외여행 떠났다 "생계 힘들지만 도파민 터져"

기사입력 2026-01-06 18:41


'통장 잔고 97만원' 윤영미, 또 50일 해외여행 떠났다 "생계 힘들지…

[스포츠조선 이게은기자] 방송인 윤영미가 넉넉지 않은 현실 속에서도 여행을 놓지 않는 이유를 밝혔다.

6일 윤영미는 치앙마이로 50일 여행을 떠난다면서 "나는 왜 자꾸 떠나는가, 도피인가, 여가인가... 역마살인가. 비싼 아파트 월세를 내면서 나는 왜 자꾸 떠나고 싶어 할까"라고 이야기했다. 윤영미는 최근에도 미국, 일본, 태국 등으로 여행을 다녀온 바 있다.

이어 "실은 여행을 가면서도 온전히 자유하지 않습니다. 생계가 뒤통수를 잡아당기고 있으며 떨어진 체력이 몸집을 주저 앉히기도 합니다. 그러나 내게 여행은 도파민 생성체입니다. 기운 없어 쓰러질 것 같다가도 여행지에서의 생경한 에너지가 다시 설 수 있는 힘을 몰아주니까요"라고 설명했다.

윤영미는 "저는 남편이나 집안의 여유로 살아가는 여인들이 부럽지만 막상 그녀들은 저의 자유함을 부러워하더군요. 그녀들은 밤 12시에도 남편의 달걀 수란을 만들어 바치기도 하고 새벽에도 12첩 반상을 차려야 한다며. 어딘가 빈구석이 있어야 삶의 동력이 생기는 게 인생이고 타산의 산세가 좋아 보이는 게 인간의 속성인 게지요"라며 자신의 생각을 전했다.


'통장 잔고 97만원' 윤영미, 또 50일 해외여행 떠났다 "생계 힘들지…
한편 윤영미는 1985년 춘천 MBC 공채 아나운서로 입사했으며 1991년 SBS 아나운서로 이직했다. 1995년 황능준 목사와 결혼했으며 슬하에 두 아들을 뒀다. 2010년 퇴사 후 프리랜서로 활동 중이다.

지난해 월세살이 설움을 전해 화제를 모으기도. 그는 "아파트 월세가 50만 원 올랐다. 8년째 야금야금 오르더니 올해는 대폭 인상. 그 이야기를 듣자마자 우울과 화가 연달아 찾아왔다. 월세살이 16년.... 전셋돈도 없어 월세를 살았지만 이렇게 월세살이가 길어질 줄은 몰랐다"라고 털어놨다.

2024년 아들의 대학 졸업식 참석차 미국으로 떠났을 때 "오다가 통장을 확인하니 97만원이 있네요. 남편에게 통장에 전재산이 97만원이라니. 그래도 마이너스 아니라 감사하다 말하네요"라고 밝히기도 했다.

joyjoy90@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

최화정 110억 성수동 집, 알고보니 '풍수 명당'이었다..역술가 "위치가 좋다"

2.

"안성재는 화교" 루머에 '흑백요리사' 칼 빼들었다 "명예훼손 심각, 법적 조치" [전문]

3.

[공식]故 진데님, 29세로 사망…유족 "원인은 사고사" 강조(전문)

4.

윤유선, 방송서 만난 소년가장과 감격 재회..25년 인연 "사회복지사로 성장"

5.

서하얀, ♥임창정에 서운함 폭발 "내 생일 까먹고 골프치러 가"

연예 많이본뉴스
1.

최화정 110억 성수동 집, 알고보니 '풍수 명당'이었다..역술가 "위치가 좋다"

2.

"안성재는 화교" 루머에 '흑백요리사' 칼 빼들었다 "명예훼손 심각, 법적 조치" [전문]

3.

[공식]故 진데님, 29세로 사망…유족 "원인은 사고사" 강조(전문)

4.

윤유선, 방송서 만난 소년가장과 감격 재회..25년 인연 "사회복지사로 성장"

5.

서하얀, ♥임창정에 서운함 폭발 "내 생일 까먹고 골프치러 가"

스포츠 많이본뉴스
1.

"미국-일본 결승 리매치 훼방놓을 나라야!" 도미니카R WBC 우승 단언한 美 저명기자, 왜?

2.

"포체티노 감독, EPL 복귀 노린다" 손흥민 최애 스승, 토트넘 2기 대신 '맨유 도전' 가능..."월드컵 종료 후 사임할 수도"

3.

염갈량→캡틴박→프런트까지 한마음으로 2연패 정조준 "새로운 역사의 주인공이 되자" [잠실스케치]

4.

'맨유 성골 유스' 래시포드 OT 복귀 길 활짝 열렸다, '30골 에이스→6경기 3골& 2번 임대 보낸' 아모림 경질이 가져온 효과

5.

"절친 김혜리와 함께X수원FC에 돌아온 이유" '10번의 주인'지소연,2년만에 캐슬파크 컴백![공식발표]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.