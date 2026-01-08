산다라박, 37→45kg 찌고 건강 이상설..."갑상선 문제? 목에 살 찐 것" ('비보티비')
[스포츠조선 정안지 기자] 산다라박이 8kg이 찐 후 건강 이상설이 불거졌다고 밝혔다.
7일 유튜브 채널 'VIVO TV - 비보티비'에는 "최초공개 2NE1 산다라박 '도대체 김숙라인에 왜 들어갔어요...?'"라면서 영상이 게재됐다.
이날 산다라박은 '김숙 라인 1기가 맞냐'는 질문에 "맞다. 진작에 김숙 라인으로 스스로 영입을 당했다"고 했다.
김숙은 "'비디오스타' 하면서 김숙 라인으로 들어왔다"며 "잘 먹지 못했는데 노력을 하더라. 그때 8kg이 쪘다. 37kg이었는데 45kg까지 늘었다"고 말했다. 그러면서 김숙은 "그때 갑작스러운 체중 증가로 많은 논란이 있었다. '갑상선 안 좋은 거 아니냐'며 건강 이상설이 나왔다"며 웃었다.
산다라박은 "전 국민이 걱정하시면서 많은 메시지를 주셨다. 당시 목에 살이 쪘는데, '분명히 아픈 거다. 병원 가봐라'고 해서 병원 가서 검사받았는데 결과는 정상이었다"며 "의사 선생님한테 '목에는 뭐냐'고 물어봤더니 살이라고 하더라"고 말해 웃음을 안겼다.
산다라박은 "다시 회복하는 데 오래 걸렸다. 운동을 하면서 식단을 했다"면서 "(김숙을)가끔 보면 살도 안 찌고 딱 적당하더라. 매주 보면 또 8kg 찐다"며 웃었다.
김숙은 "원래 박소현 씨랑 나랑 같은 대기실이고 산다라박은 다른 대기실이었다. 근데 박소현 씨가 '김숙 너무 먹어서 같은 대기실 못 쓰겠다'면서 컴플레인을 걸었다"며 "그래서 산다라박이랑 대기실을 바꿨다"면서 박소현에게는 버거웠던 김숙의 음식량에 대해 이야기해 웃음을 자아냈다.
산다라박은 "막판에는 내가 대식좌 쪽으로 갔다. 그래서 소현 언니가 힘들어했다. 그때가 45kg 됐을 때다"고 했고, 김숙은 "'비디오스타' 거의 끝날 때쯤 산다라박이 콩나물 국밥을 들고 내 방으로 오는 모습이 너무 귀여웠다"며 웃었다.
산다라박은 "지금 팬분들이 쪘으면 좋겠다고 다 말씀하시는데, 그때 사진 좀 보시길 바란다"며 "41kg까지는 원한다"고 했다. 그러자 김숙은 "내가 3kg은 찌워주겠다"며 "가평에 한 번 와라"면서 틈새 가평 영입을 해 웃음을 안겼다.
