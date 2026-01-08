김승현♥장정윤, 2세 딸 안타까운 건강 근황 "수족구에 이은 돌발진"

김승현♥장정윤, 2세 딸 안타까운 건강 근황 "수족구에 이은 돌발진"

김승현♥장정윤, 2세 딸 안타까운 건강 근황 "수족구에 이은 돌발진"

[스포츠조선 정안지 기자] 배우 김승현의 아내인 작가 장정윤이 아픈 딸을 걱정했다.

장정윤은 7일 "수족구에 이은 돌발진. 아프지 마, 내 새끼"라면서 아픈 딸 리윤 양을 걱정했다.

장정윤은 "수족구에 이은 돌발진. 아파서 징징거리는 리윤이도 안쓰럽지만, (아프지 마, 내 새끼) 나는 지금 일어날 힘도 없다"며 안 좋은 몸 상태임에도 아픈 딸을 먼저 챙기며 안쓰러운 마음을 드러냈다.

돌발진이란 갑자기 피부에 발진이 나타나는 질환으로, 흔히 영유아에서 나타나는 급성 발진성 질환을 의미한다.

이어 장정윤은 "리윤이가 엄마만 찾고 엄마만 좋아한다. 계속 살 어딘가를 붙이고 있어야 한다"며 "고마워, 내 새끼"라며 엄마만 찾고, 엄마만 좋아해주는 딸에게 고마운 마음을 전했다. 그러면서 "보약 한 재 먹어야 할 것 같다"며 걱정스러운 마음을 드러냈다.

한편 김승현은 미혼부로 슬하에 딸 수빈을 둔 상황에서 2020년 MBN '알토란'을 통해 만난 작가 장정윤과 결혼, 2024년 둘째 딸을 출산했다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

