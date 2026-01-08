"유전자의 힘 실감"...장영란 子, 아빠와 앞니까지 똑같아 "내 유전자는 어디"

기사입력 2026-01-08 07:18


"유전자의 힘 실감"...장영란 子, 아빠와 앞니까지 똑같아 "내 유전자…

[스포츠조선 김수현기자] 방송인 장영란이 '유전자의 힘'에 새삼 다시 감탄했다.

8일 장영란은 "유전자의 힘. 앞니까지 닮은 부자"라며 남편 한창과 아들의 얼굴을 비교해 올렸다.


"유전자의 힘 실감"...장영란 子, 아빠와 앞니까지 똑같아 "내 유전자…
장영란은 그의 유전자가 거의 보이지 않을 정도로 남편을 쏙 빼닮은 두 남매의 이목구비에 놀라 공감을 자아냈다.

특히 "지우까지 아빠 닮았네. 내 유전자는 어디있나요?"라면서도 귀여운 아이들에 흐뭇해 했다.


"유전자의 힘 실감"...장영란 子, 아빠와 앞니까지 똑같아 "내 유전자…
이어 "날씨가 너무 춥죠? 추운 날 오늘도 #토닥토닥 고생하셨어요"라 팬들을 위로하면서 "혹시 잠들기 전에 시간 되시면 #에이급장영란 유튜브 지우 준우 보러오세요"라 유튜브를 홍보하기도 했다.

한편 장영란은 1978년생으로 한의사 한창과 2009년 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.

장영란은 다양한 예능과 유튜브 활동을 통해 가족과의 일상을 공개하며 꾸준한 사랑을 받고 있다.

400평 대 한방병원을 정리하고 6개월간 쉬었던 한창은 현재 1인 한의원 개원을 준비 중이며, 최근 에세이 출간 소식도 전해 많은 응원을 받고 있다.

shyun@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

[SC이슈] 박나래 헬게이트 열렸다..경찰 불법 진료 '주사이모' 압수수색

2.

정가은, '132억 편취' 전남편 사기죄 고소 "명의도용, 이혼 후 알았다" ('같이삽시다')

3.

유재석, 이이경 저격 논란 후.."사람에게 받은 상처는 사람으로 치유"

4.

이혜정, 절연한 子 향한 울분 "화해 안 돼..아들만 보면 화나"

5.

기안84, 韓 재방문한 네팔 타망에 맴찢..."일당 1만원? 빨리 한국말 배워"

연예 많이본뉴스
1.

[SC이슈] 박나래 헬게이트 열렸다..경찰 불법 진료 '주사이모' 압수수색

2.

정가은, '132억 편취' 전남편 사기죄 고소 "명의도용, 이혼 후 알았다" ('같이삽시다')

3.

유재석, 이이경 저격 논란 후.."사람에게 받은 상처는 사람으로 치유"

4.

이혜정, 절연한 子 향한 울분 "화해 안 돼..아들만 보면 화나"

5.

기안84, 韓 재방문한 네팔 타망에 맴찢..."일당 1만원? 빨리 한국말 배워"

스포츠 많이본뉴스
1.

공식 깜짝 언급! 손흥민 레드카드 퇴장→중요 일전 앞두고 '추억 회상'…SON의 마지막, 173호골 상대

2.

"9G 만에 양복 바꿨네요" …정지윤 선발! 베스트 출격→연승 후유증 지우기가 관건

3.

이게 52억 버는 자의 '플렉스'...후배들 위해 전지훈련비 쾌척, '팀 영하' 탄생하나

4.

한화 거포 트레이드, KIA 손해로 끝나나…비운의 유망주, 올해 다시 주목하는 이유

5.

1위 절대 못 내주지! 모마 제대로 터졌다…도로공사, 현대건설 잡고 선두 수성 [김천 리뷰]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.