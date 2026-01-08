배우 송승환, 시각 장애 4급 판정 "치료 방법이 없다" 충격..."펑펑 울었다"

|
[스포츠조선 김수현기자] "딱 한 번 펑펑 울었다" 배우 송승환이 MBN '김주하의 데이앤나잇'에서 시각 장애 4급 판정을 받은 뒤 겪은 시련과 극복 관련 심경을 담담하게 고백한다.
오는 1월 10일(토) 방송될 '김주하의 데이앤나잇' 7회에서는 연극 '더 드레서'의 주역이자 무대 위 연기 장인 배우 송승환과 오만석이 출연해 작품, 연기, 삶에 대한 다양한 이야기를 쏟아낸다.
하지만 송승환은 "시각 장애 4급 판정을 받고, 딱 한 번. 밤새 펑펑 울었다"라며 그리고는 털고 일어나 할 수 있는 최대한의 일을 찾으려고 했다고 토로해 이목을 집중시킨다. 현재 형체만 보일 뿐 하나도 안 보인다고 얘기한 송승환은 "눈이 나빠지면 좋은 것도 많아요. 못 볼 거 안 봐도 되고"라며 긍정적 사고를 내비쳐 감동을 일으킨다.
|
그런가 하면 김주하는 오랜 시간 싱글 대디로 살아온 오만석의 재혼 이야기에 "그때의 기억이 있으면 안 해야지!"라고 불끈해 웃음을 일으킨다. 김주하의 돌발 반응에 문세윤, 조째즈가 "저희 편집장님께서 재혼에 상당히 예민하시거든요"라며 진땀을 흘린 채 "잠깐 타임!"을 외쳐 웃음바다를 만드는 것.
더불어 재혼 후 아내와 아이들, 처가 식구들까지 살뜰하게 챙기는 오만석의 이야기에 문세윤, 조째즈가 공감하며 김주하를 향해 "이봐요. 세상에 좋은 남자 많아요"라고 전하자, 김주하가 "세상에 좋은 남자 많지! 내 것이 아니라 그렇지"라는 셀프 디스를 시전해 현장을 초토화시킨다. 김주하의 폭주 기관차 활약이 기대감을 높인다.
제작진은 "시련에 맞선 이야기를 담담하게 꺼내준 송승환에게 무한한 감사를 드린다"라며 "무대와 삶에 있어서 매번 열정적인 태도를 보여준 송승환, 오만석의 속 깊은 토크를 기대해 달라"라고 전했다.
한편 MBN 이슈메이커 토크쇼 '김주하의 데이앤나잇'은 매주 토요일 밤 9시 40분 방송된다.
