"언행 조심하겠다"..신지 예비신랑 문원, '상견례 논란+유튜브 발언' 2차 사과

|
[스포츠조선 김수현기자] "신지 유명한줄 몰랐다"는 망언으로 논란을 빚었던 예비신랑 문원이 재차 자신의 발언을 반성했다.
"콘서트 끝나고 어땠냐"는 PD에 문원은 "너무 많은 격려를 받았다. '이 정도일 줄 몰랐다'는 말을 많이 해주셔서 너무 감사했다"라 밝혔다.
|
2025년 스케줄이 끝난 코요태. 문원은 2025년에 "다사다난했다. 근데 신지 곁에 있어서 행복하게 잘 보낸 거 같다"라 했다.
신지는 "나도 2025년은 내가 27년 동안 코요태 활동하면서 있었던 그 수많은 일들 중에 또 다른 종류의 일을 겪었다. 코요태 나를 바라봐주시는 많은 분들의 마음을 더 많이 느낄 수 있는 그런 한 해였고 조금 더 단단해질 수 있었다. 여러분들 덕분에"라 팬들에게 고마워 했다.
문원은 "저는 되게 많이 배운 계기가 됐고 저를 한 번 더 돌아보게 됐다. 오래오래 기억이 남을 거 같다"며 2026년을 행복하게 보내자고 파이팅했다.
코요태 무대를 봤다는 문원에 신지는 "근데 아직도 저를 모르냐"고 뼈가 있는 말로 문원을 당황케 했다.
|
한편 신지는 7세 연하 가수 문원과 내년 결혼한다. 하지만 문원이 돌싱이며 딸이 있다는 사실이 공개되자, 이혼 사유 등 사생활과 관련한 의혹이 제기되며 부정적인 여론이 확산됐다.
또한 유튜브 내에서의 태도도 논란이 됐다. 문원은 교제 전 딸 있는 돌싱남임을 밝히지 않은 점, 신지가 유명한 줄 몰랐다고 한 점, 전처에게 존칭을 쓰면서 7세 연상인 신지에게는 '이 친구'라고 부른 점 등으로 구설에 올랐다. 김종민과 빽가에게 나잇살을 언급하는 등 부적절한 언행으로 많은 지적을 받기도 했다.
이에 대해 신지는 "여러분들께서 보내주신 관심과 우려의 말씀들을 충분히 이해하고 있다, 고민하고 더 살피도록 하겠다"라는 입장을 밝혔다.
shyun@sportschosun.com