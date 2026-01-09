윤민수 "감정 위해 누드 녹음"…'술이야'에 숨겨진 충격 비하인드
[스포츠조선 김준석 기자] 이십세기 힛-트쏭'이 기상천외한 녹음실 비하인드 스토리로 시청자들의 호기심을 자극한다.
오늘(9일) 밤 8시 30분 방송되는 KBS Joy '이십세기 힛-트쏭' 295회는 '이거 실화냐? 녹음실 비하인드 힛-트쏭'을 주제로 꾸며진다.
이날 방송에서는 바이브의 '술이야'가 소개된다. 3집 수록곡인 '술이야'는 이별의 아픔을 술로 달래는 현실적인 가사와 애절하고 호소력 짙은 보컬이 어우러져 큰 사랑을 받은 곡이다.
특히 몰입도를 높이기 위한 윤민수의 녹음 비하인드가 공개돼 눈길을 끈다.
윤민수는 처절한 감정 표현이 필요한 노래를 부를 때, 곡의 완성도를 위해 누드 상태로 녹음을 진행한다고 한다.
여기에 슈퍼주니어가 옷을 벗고 녹음했다는 소문에 관한 이야기도 이어진다. 멤버들이 다 함께 에너지를 맞춰야 하는 부분에서, 녹음이 끝난 뒤 다들 반나체 상태였다는 사실이 전해지며 웃음을 자아낸다.
김희철은 "말씀드리자면 저는 안 벗었다"고 선을 긋지만, 이를 들은 이미주가 "열정 넘치시네"라며 장난스러운 반응을 보이자 김희철은 "남자끼리 있는 데서 벗고 싶지 않다"고 덧붙이며 너스레를 떤다.
그러나 김희철은 "누드로 녹음하고 대박 난다면, 앞으로 슈퍼주니어 앨범은 완전 누드로 녹음할 수 있다"며 폭탄선언을 던져 현장을 웃음바다로 만든다.
노래만큼이나 강렬한 녹음실 뒷이야기들은 오늘 밤 8시 30분 방송되는 KBS Joy '이십세기 힛-트쏭' 295회에서 확인할 수 있다.
narusi@sportschosun.com
