[인터뷰③] 전종서 "한소희는 DM으로 덜컥 다가온 친구..유일하게 답장 보낸 연예인"('프로젝트Y')

[스포츠조선 조지영 기자] 배우 전종서(32)가 "한소희는 내게 덜컥 찾아온 친구다"고 말했다.
전종서가 9일 오후 범죄 영화 '프로젝트 Y'(이환 감독, 클라이맥스 스튜디오·와우포인트 제작) 인터뷰에서 벼랑 끝에서 친구 미선(한소희)과 함께 위험한 선택을 감행하는 도경을 연기한 소회를 전했다.
전종서는 "처음부터 미선과 도경 캐릭터가 정해져 있었더는 것은 아니었다. 캐릭터에 대해서는 나와 한소희 모두 열려 있었던 상황이었다. 이환 감독이 미팅을 통해 우리 역할을 정하고 싶다고 했고 나 역시 두 역할 중 어떤 역할도 상관이 없었다. 아마 한소희도 마찬가지였을 것이다. 비하인드이지만 하루는 한소희가 도경을 하고 싶다고 이야기를 했었다. 결국에는 미선 캐릭터를 하고 싶다고 마음을 바꾸기도 했다. 이런 나와 개인적으로 작품에 대해 이야기 했을 때 나눴던 것이고 결과적으로 캐릭터를 결정한 것은 이환 감독이었다. 아무래도 신에 대한 비중이나 밸런스 같은 부분에서 이렇게 캐릭터가 결정된 것 같다"고 설명했다.
연예계 대표적인 절친인 한소희에 대해 "말 그대로 한소희는 어느 날 내게 덜컥 찾아온 배우 친구다. 정말 뜬금 없이 알게 된 친구였고 이렇게 작품까지 함께 할 줄은 몰랐다. 같이 작품을 하면서 느낀 한소희는 의외로 털털하고 프로패셔널한 면모도 있더라. 우리 영화가 육체적으로 힘든 순간이 많았다. 시간도 많지 않고 워낙 밤 촬영이 많아서 밤, 낮도 항상 바뀐 상태였다. 열악한 환경 속에서 같이 고생을 하는 파트너라고 생각했고 그런 존재가 한소희라서 좋았다. 한소희가 내 옆에 묵묵히 있고 같이 고생해서 의지가 됐다. 내가 혼자가 아니라는 생각이 든 작품이 처음이었다"고 곱씹었다.
이어 한소희와 친해진 결정적 계기에 대해 "처음 한소희를 알게 된 것은 개인 계정 때문이었다. SNS를 통해 내게 DM을 보냈다. 그동안 여자 배우나 연예인에게 종종 DM을 받았는데 한소희도 그 중 하나였다. 대뜸 내 이름을 친근하게 불러 대화를 건 그에게 처음으로 답장을 했다. 이후에 자연스럽게 대화가 이어졌고 우리 집에서 프라이빗하게 만남을 가지면서 급속도로 친해졌다. 평범한 직업을 가진 친구에겐 아무래도 내가 하는 일에 대해 많이 설명해야 하는 것들이 있는데 같은 배우로서 할 수 있는 이야기도 많고 굳이 내가 설명하지 않아도 이해되는 부분이 있어 친해졌다. 서로 공감대가 통했다"고 답했다.
그는 "한소희와 작품을 하면서 안 맞는 부분이 있다는 순간은 없었다. 서로 조심하는 스타일이고 혹시나 그런 게 있었다고 해도 둘 다 바로 이야기 하는 스타일인 것 같다. 촬영 현장에서 뭔가 불편했다면 바로 '미안했다' '이 부분이 편했어'라며 털어놓고 다시 으쌰으쌰하면서 넘어갔던 것 같다. 아마 둘 다 털털한 기질 때문에 더 넘어가는 부분도 있었고 워낙 현장이 정신 없이 지나가는 부분도 있어서 마찰은 없었다"고 말했다.
'프로젝트 Y'는 화려한 도시 그 한가운데에서 다른 내일을 꿈꾸며 살아가던 두 여자가 인생의 벼랑 끝에서 검은 돈과 금괴를 훔치면서 벌어지는 이야기를 그린 작품이다. 한소희, 전종서, 김신록, 정영주, 이재균, 그리고 김성철이 출연했고 '박화영' '어른들은 몰라요'의 이환 감독이 메가폰을 잡았다. 오는 21일 개봉한다.