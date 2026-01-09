선우용여, 미국 이민 당시 故이순재와의 추억에 아련 "딸도 너무 착해"

기사입력 2026-01-09 13:37


선우용여, 미국 이민 당시 故이순재와의 추억에 아련 "딸도 너무 착해"

[스포츠조선 이게은기자] 배우 선우용여가 미국 이민 시절, 고(故) 이순재와의 추억을 떠올렸다.

8일 '순풍 선우용여' 채널에는 '대가족끼리 여행 가면 꼭 싸운다는데.. 용여네는 과연 싸울까 안 싸울까? (3대 여덟 식구)'라는 영상이 공개됐다.

선우용여는 아들, 딸 가족과 함께 미국 하와이 여행을 떠났다. 선우용여는 "1982년 이민 갈 때 와보고 처음 왔다. 이민 갈 때 하와이를 경유한 후 LA로 갔다. 가족여행으로는 처음 가는 거다"라며 설렘을 드러냈다. 선우용여는 1980년대 LA에 거주하며 봉제공장, 식당 등을 운영한 바 있다.


선우용여, 미국 이민 당시 故이순재와의 추억에 아련 "딸도 너무 착해"
선우용여 가족은 옛 사진을 보며 추억에 빠지기도. 특히 딸 연재 씨는 "이순재 아저씨가 처음 LA에 오셨을 때, 우리 가족이 모시고 다녔다. 디즈니랜드에서 찍은 사진"이라며 당시 LA를 찾은 이순재와 찍은 사진을 공개했다. 공개된 사진에는 이순재, 이순재 딸, 선우용여, 선우용여의 남편의 모습이 담겼다. 선우용여는 "그때 연재가 가이드 해줬다"라고 떠올렸고 연재 씨는 "딸이 너무 착하다"라고 말했다.

한편 이순재는 지난해 11월 25일 별세했다. 향년 91세. 고인은 2024년에도 연극 '고도를 기다리며를 기다리며', KBS2 드라마 '개소리' 등에 출연하며 왕성하게 활동했지만, 이후 건강 문제로 활동을 중단했고 사망 소식을 전해 안타까움을 더했다.

joyjoy90@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박나래 전매니저 폭로, 신빙성 흔들…'갑질 주장' 거짓이었나[SC이슈]

2.

"날 빼어닮은 너"…故안성기 장남, 생전 父편지 낭독하며 오열[SC현장]

3.

전현무, 씁쓸한 속내 최초 고백 "주변에 아무도 없어 쓸쓸하고 외로워" ('조선의 사랑꾼')

4.

"영화계 큰 별" 故안성기, 정우성·이정재→현빈 눈물의 배웅 속 하늘로[SC현장](종합)

5.

故안성기 영정 든 정우성 "찬란히 빛났던 선배님"…추모사 낭독 '울컥' [SC현장]

연예 많이본뉴스
1.

박나래 전매니저 폭로, 신빙성 흔들…'갑질 주장' 거짓이었나[SC이슈]

2.

"날 빼어닮은 너"…故안성기 장남, 생전 父편지 낭독하며 오열[SC현장]

3.

전현무, 씁쓸한 속내 최초 고백 "주변에 아무도 없어 쓸쓸하고 외로워" ('조선의 사랑꾼')

4.

"영화계 큰 별" 故안성기, 정우성·이정재→현빈 눈물의 배웅 속 하늘로[SC현장](종합)

5.

故안성기 영정 든 정우성 "찬란히 빛났던 선배님"…추모사 낭독 '울컥' [SC현장]

스포츠 많이본뉴스
1.

'도쿄참사 줄줄이 은퇴 선언' 왜 류현진은 기꺼이 태극마크 달았나…"무겁습니다, 자랑스럽고"

2.

"그가 돌아온다" 슈퍼컵 결승행 알론소 감독, 음바페 부상 복귀 시사…12일 바르샤와 결승전 출전 여부 관심사

3.

[오피셜] 한때 벤투가 찍었던 '아시안게임 금메달리스트' K리그 전격 복귀..,강원, 고영준 임대 영입

4.

'천위페이, 또 잡아주마!'안세영, 말레이시아오픈 준결승 천위페이와 재회…작년 프랑스오픈 준결승 이후 3개월 만에 격돌

5.

[오피셜]'중원 보강 성공' 포항, '왼발 플레이메이커' 이수아 영입..."꼭 한 번 뛰어보고 싶은 팀"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.