[공식]트리플에스 소속사, 악플러에 칼 빼들었다…"선처·합의 없다"(전문)

기사입력 2026-01-09 16:18


사진 제공=모드하우스

[스포츠조선 정빛 기자] 모드하우스가 소속 아티스트를 향한 악성 게시물에 대해 강력한 법적 대응 기조를 재확인했다.

모드하우스는 9일 공식 입장을 통해 아르테미스, 트리플에스, 아이덴티티 등 소속 아티스트를 대상으로 온라인 커뮤니티와 SNS에서 이뤄지는 악의적인 비방, 허위사실 유포, 인신공격, 명예훼손 게시물에 대해 지속적인 모니터링을 진행하고 있다고 밝혔다.

"수집된 증거를 바탕으로 고소, 고발을 진행해 왔다"는 모드하우스는 "그 결과 다수의 혐의자가 모욕 및 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 위반으로 처벌을 받았다"고 설명했다.

이어 "이 같은 조치에도 불구하고 악의적인 비방과 허위사실 유포 게시물이 여전히 확인되고 있다"며 상황의 심각성을 전했다.

앞으로도 관련 행위에 대해 강력 대응 방침을 유지하겠다는 입장이다. 모드하우스는 "악의적인 비방, 허위사실 유포, 인신공격, 명예훼손에 대해 법적 조치를 이어갈 예정이며, 이 과정에서 어떠한 선처나 합의도 없을 것"이라고 못 박았다.

다음은 모드하우스 입장 전문.

안녕하세요. 모드하우스입니다.

모드하우스는 ARTMS, tripleS, idntt 등 소속 아티스트를 대상으로 온라인, SNS 상에서 이뤄지는 악의적인 비방, 허위사실 유포, 인신공격 및 명예훼손을 적시한 게시물을 근절하기 위해 면밀히 모니터링을 진행하고 있습니다.


그리고 수집한 증거를 바탕으로 고소와 고발을 진행, 다수의 혐의자들이 모욕과 정보통신망이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 위반으로 처벌을 받았습니다.

이같은 조치에도 불구하고 모드하우스 아티스트에 대한 악의적인 비방과 허위사실 유포 게시물들이 여전히 발견되고 있음을 확인했습니다.

모드하우스는 악의적인 비방, 허위사실 유포, 인신공격 및 명예훼손에 강력히 대응할 계획입니다. 아울러 법적 조치와 함께 어떠한 선처와 합의도 없을 것임을 다시 한번 말씀드립니다.

감사합니다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

