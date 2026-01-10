'월수익 1억' 쯔양, 재테크 안 한다더니…박명수 "돈 필요해?" 깜짝 ('할명수')

기사입력 2026-01-10


[스포츠조선 이우주 기자] '할명수' 쯔양이 최근 활발하게 활동하는 이유를 밝혔다.

9일 유튜브 채널 '할명수'에서는 '쯔양이 열 걸음에 한 번씩 먹방한 동네 소개해 드립니다'라는 제목의 영상이 게재됐다.

오랜만에 먹방 유튜버 쯔양을 만나는 박명수. 제작진은 "오늘은 먹방이 아니라 선배님이랑 쯔양 님이랑 데이트하는 모습을 담으려 한다"고 설명했고 박명수는 "그래. 쯔양 데리고 먹방 좀 그만해. 걔도 좀 참아야지. 그러게 계속 먹으면 어떡하냐"고 말해 웃음을 안겼다.

쯔양을 만난 박명수는 구독자 수를 묻고 '할명수' 외에 출연한 유튜브 콘텐츠에 대해 물었다. 박명수는 "어디 어디 나갔냐"고 경계했고 쯔양은 "'시즌비시즌'도 나갔고 '짠한형'도 나갔다"고 밝혔다.

이에 박명수는 "좋은 데 다 나가네. 내 것만 나와준 게 아니잖아?"라고 질투했고 쯔양은 "최근에 좀 많이 나갔다. 일부러"라고 밝혔다. 그러자 박명수는 "왜? 돈 필요해?"라고 물어 웃음을 안겼다.

쯔양은 "주변에서도 활동을 많이 해야 빨리 잊혀지지 않겠냐고 했다. 여러 가지 일들을"이라고 지난 논란들을 간접적으로 언급하며 "근데 이제는 완전 괜찮다"고 밝혔다.


이에 박명수는 "사람이 살다 보면 별의 별 일 생기는데 인생 살아가면서 하나하나 다 배운다 생각하라"라고 어른답게 조언했고 쯔양은 "그때 전화해주시지 않았냐. 너무 감동이었다. 너무 감사했다"고 고마워했다.

그러자 박명수는 "아니다. 좀 더 걱정을 많이 해줬으면 더 좋은 선물이 왔을 텐데"라며 "추석 때 30년산 양주가 올 줄 알았는데 국산 소주가 왔더라"라고 밝혀 웃음을 안겼다.


한편, 월 수익이 1억이라고 밝힌 바 있는 쯔양은 재테크를 아예 하지 않는다고 밝혀 화제가 됐다. 쯔양은 윤일상의 유튜브 채널에서 재테크 질문에 대해 "아무것도 안 한다. 주식 아예 모르고 관심도 없고 '이걸로 이걸 불리자. 이걸로 이걸 하자' 이런 것 자체를 생각도 안 한다. 예금도 안 한다. 그냥 갖고만 있다"고 밝혔다.

