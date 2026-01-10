한예리, '암 투병' 故안성기 문자에 오열 "아파도 현장이 너무 가고 싶다고" ('안성기')

기사입력 2026-01-10 05:55


한예리, '암 투병' 故안성기 문자에 오열 "아파도 현장이 너무 가고 싶…

[스포츠조선 이게은기자] 배우 한예리가 배우 고(故) 안성기와 주고 받은 문자를 떠올리며 눈물을 쏟았다.

9일 SBS '늘 그 자리에 있던 사람, 배우 안성기'가 전파를 탔다.

고인과 2016년 영화 '사냥'을 함께 촬영한 한예리는 고인과 함께 액션 스쿨을 다녔다면서 "선배님은 지각도, 빠지는 일도 없으시고 늘 성실하셨다"라고 떠올렸다.

이어 "선배님의 몸이 안 좋아지신 후 '제가 뭐 하고 있어요', '보고 싶어요'라고 연락을 하면 '그런 자리를 가줘서 고맙다'라고 해주셨다. 마음 아팠던 것 중 하나는 '나도 너무 가고 싶다'라고 말씀하신 거다. 왜 이렇게 빨리 가셔서..."라며 눈물을 쏟았다. 한예리는 감정이 북받쳐 한동안 손수건으로 얼굴을 가린 채 오열했다.


한예리, '암 투병' 故안성기 문자에 오열 "아파도 현장이 너무 가고 싶…
한편 안성기는 지난 5일 오전 9시에 별세했다. 향년 74세. 지난달 30일 자택에서 식사를 하다 음식물이 목에 걸린 채 쓰러져 중환자실에서 치료를 받았지만 끝내 깨어나지 못했다.

안성기는 5살 때인 1957년 데뷔해 69년간 170여 편의 작품에 출연, 국민 배우로 큰 사랑을 받았다. 2019년 혈액암 진단을 받은 후 이듬해 완치 판정을 받았지만 재발한 바 있다.

joyjoy90@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김성환, 故 송대관에 10억 빌려준 후 난처한 상황 "힘들고 어려울 때 많아"

2.

가족과 절연한 박수홍, '부모 대신해준 이용식'에 울컥 "갚으면서 살겠다"

3.

차태현 "롱런 비결은 아내♥, 회식 끼지 말라며 단도리 시켜"

4.

엄태웅 아내 윤혜진, 제작진 저격 "나락 갈 뻔 했다"...콘셉트 영상에 사과

5.

혜리, 번아웃 고백하며 눈물 "쓰러질 것처럼 힘들어, 여력이 없다"

연예 많이본뉴스
1.

김성환, 故 송대관에 10억 빌려준 후 난처한 상황 "힘들고 어려울 때 많아"

2.

가족과 절연한 박수홍, '부모 대신해준 이용식'에 울컥 "갚으면서 살겠다"

3.

차태현 "롱런 비결은 아내♥, 회식 끼지 말라며 단도리 시켜"

4.

엄태웅 아내 윤혜진, 제작진 저격 "나락 갈 뻔 했다"...콘셉트 영상에 사과

5.

혜리, 번아웃 고백하며 눈물 "쓰러질 것처럼 힘들어, 여력이 없다"

스포츠 많이본뉴스
1.

이러려고 80억 벌었나! '박찬호 캠프' 개최 → KIA·두산 후배들 7인, 오키나와 11박12일 체류비 지원

2.

[단독]'J2 오이타 센터백' 브라질 출신 델란,수원FC 계약→전훈 합류...박건하호 NEW 수비라인 윤곽

3.

롯데 김원중, 이런 선행을! 저소득층 어린이병원 5000만원 쾌척 → 전액 수술비 및 치료비

4.

'서울에서 부활한 린가드 다음 유력 행선지 나왔다' 맨유 레전드의 강추 픽 "할리우드 스타 레이놀즈와 손잡고 렉섬을 승격시켜라"

5.

사절단급 대규모 파견! → SF의 한국 총공세, MLB닷컴도 대대적인 관심. "이정후의 고향에서 큰 기회를 보고 있다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.