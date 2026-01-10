신봉선, 울쎄라+다이어트로 확 달라진 비주얼.."아이유 닮았다"

[스포츠조선 김소희 기자] 코미디언 신봉선이 철저한 자기관리로 체지방률 18%를 달성하며 눈길을 끌었다.

지난 9일 유튜브 채널 'ㄴ신봉선ㄱ'에는 '체지방률 18% 달성. 다이어터 신봉선 광고 촬영 3주 전 루틴 공개'라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상에서 신봉선은 광고 촬영을 한 달 앞두고 본격적인 관리 모드에 돌입한 모습을 공개했다. 그는 피부과를 찾아 울쎄라, 써마지, 리쥬란, 톡신 등 다양한 시술을 받으며 꼼꼼한 관리를 이어갔다.


이후 신봉선은 필라테스 수업에 참여했다. 그는 "필라테스를 주 1회 하고 있다"고 밝히며, 고난도 동작도 거뜬히 소화해 군살 하나 없는 탄탄한 몸매를 자랑했다.

신봉선은 광고 촬영 전날 헬스장에서 땀을 빼는 모습까지 공개하며 철저한 자기관리 면모를 드러냈다. 이후 체지방률 18%를 기록한 인바디 수치를 공개해 감탄을 자아냈다.

마침내 맞이한 광고 촬영 당일, 헤어·메이크업·코디를 마친 신봉선은 제작진에게 "나 좀 프로페셔널하지 않냐. 나 누구 닮았다고?"라며 너스레를 떨었다. 이에 제작진은 마지못해 "아이유요"라고 답해 현장을 웃음바다로 만들었다.

